La alianza libertaria en Río Negro: el PRO se fue del acuerdo para no juntarse con «delincuentes y vagos»

El legislador Juan Martín preside el PRO y este viernes encabezó el zoom con la dirigencial.

El PRO anunció este jueves que se va de la alianza La Libertad Avanza de Río Negro, que había firmado la semana pasada, y resolvió que presentará sus candidatos en las elecciones del próximo 26 de octubre.

El partido, que conduce Juan Martín, indicó que bancan a «Milei pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos ni paracaidistas».

El miércoles pasado, La Libertad Avanza, el PRO, Creo (Aníbal Tortoriello) y Republicanos Unidos habían firmado un acuerdo electoral en Capital Federal. Esta semana, las negociaciones se centraron en la confección de las listas al Senado y a la Cámara de Diputados.

Después de un zoom partidario, el PRO indicó que «firmamos un acuerdo sobre valores que compartimos distintos espacios políticos» y «queríamos confluir en una lista en común» contra el kirchnerismo. «Pero -concluyó- esto no alcanza» sino que «también hace falta llevar los mejores candidatos, los que van a defender el cambio cueste lo que cueste».

Agregó que este jueves «ese acuerdo se cayó porque quienes deciden el armado de listas quieren que acompañemos a delincuentes, vagos y paracaidistas, que seamos actores de reparto en una lista con lo peor de la política. Y si bien pensamos parecido en muchas cosas, no somos para nada iguales a esta gente».

«No somos iguales a gente a la que basta googlear para saber quiénes son. En estas condiciones, el PRO va a dejar este acuerdo».

Se insistió que «nuestros valores siguen siendo los mismos y vamos a presentar candidatos que defiendan de verdad el cambio que necesitan los argentinos. Porque el acuerdo más importante es con los argentinos que quieren el cambio, pero con seriedad».

“Nuestros valores siguen siendo los mismos y vamos a presentar candidatos que defiendan de verdad el cambio que necesitan los argentinos”, afirmaron desde el PRO, anticipando que inscribirán a Juan Martin y Claudia Bértora como postulantes a senadores y a Martina Lacour y Gastón Varela para diputados.