Inicial aprobación legislativa para que Río Negro cobre a los extranjeros por la atención hospitalaria



La Legislatura aprobó en primera vuelta un proyecto para el cobro por la atención hospitalaria a los extranjeros de paso o residencia transitoria en Río Negro.

Ese arancelamiento alcanzará también a la Educación Superior. La aprobación se cumplió con 33 votos, mientras que las bancadas peronistas sumaron 9 votos de rechazo, con cuatro ausencias del recinto en el momento de votar (Pedro Dantas, los radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene, y la oficialista Marisel Cevoli).

El expediente requerirá un respaldo en segunda vuelta para su sanción, su posterior promulgación y, luego, el Ejecutivo deberá cumplir con su reglamentación para su definitiva implementación. La dificultad en su ejecución fue un punto planteado por aquellos legisladores que expresaron su disidencia.

Lucas Pica y Facundo López fueron autores de la iniciativa y oradores en el recinto. Foto: Marcelo Ochoa

Las autorías pertenecen a los legisladores oficialistas Lucas Pica y Facundo López, y el arista Javier Acevedo, a partir de dos presentaciones que se unificaron. Otros antecedentes existían entonces en su exposición, Santiago Ibarrolaza aludió a una elevación libertaria, a la vez, que remarcó su origen en el propósito del presidente Javier Milei. Ese impulso presidencial fue un punto de censura opositora al proyecto oficialista.

Al abrir el debate, Pica explicó que “en la prestación de los servicios básicos tenemos que priorizar a aquel rionegrino que paga los impuestos” y “regular el acceso de los extranjeros al sistema de salud pública y a la educación superior a cargo del Estado Provincial, con el objetivo de evitar un impacto negativo en la prestación a los ciudadanos rionegrinos”.

El rechazo peronista y la «máquina de humo»

La oposición se concentró en las bancadas peronistas. Por Vamos con Todos, su presidente José Luis Berros encuadró el tema en la “máquina de humo” del oficialismo y consideró que el “proyecto sin sustento, sin estadísticas y sin evidencia, que busca instalar racismo y xenofobia para tapar la mala gestión de la salud y la educación pública en la provincia”.

Los legisladores Berros, Odarda y Sposito, de Vamos con Todos, rechazaron el proyecto de arancelamiento. Foto: Marcelo Ochoa.

Antes, su par Magdalena Odarda alertó porque “ha ganado el discurso del odio, la discriminación y la estigmatización. Este proyecto no soluciona nada, solo recorta derechos a los extranjeros más humildes, en especial a nuestros hermanos latinoamericanos”.

Del mismo bloque, Ayelén Spósito remarcó que la iniciativa es “tribunera que incumple la Constitución, estigmatiza y no resuelve la crisis de la salud pública. No vamos a votar una barbaridad semejante”.

Del PJ-Nuevo Encuentro, Leandro García insistió en la calificación de “retrógrado y conservador” mientras desestimó el argumento de la defensa de recursos porque se desconocen números de los extranjeros alcanzados.

“No han leído o hacen un discurso ideológico”, respondió Javier Acevedo, del ARI y autor del proyecto. Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte, Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, apoyó la propuesta y afirmó que no significa ningún abandono.

“No han leído los artículos o solo salen a hacer un discurso ideológico”, planteó Acevedo en la defensa de su iniciativa frente a los cuestionamientos peronistas.

Juan Martín, por el PRO, valoró que finalmente se avanzará en el tratamiento del proyecto, a la vez, que consideró “hipócritas al kirchnerismo” por su presente interés por “las estadísticas y en el impacto económico cuando nunca se ocuparon”.

En respuesta a las críticas, Facundo López remarcó que la atención «es pública, pero no es gratuita, sino que la pagan los contribuyentes rionegrinos». Remarcó que «no habrá nadie tirado, no se discrimina y no es anticonstitucional. Pagarán los extranjeros en defensa de los rionegrinos que tributan y es en defensa de los recursos».