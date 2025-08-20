Paritaria salarial en Río Negro: hay nueva fecha de negociación entre Educación y la Unter

Unter y Educación volverán a reunirse para continuar con la discusión salarial. Foto Archivo.

El gobierno provincial convocó nuevamente al gremio docente por salarios, aunque no hay fecha de paritaria en la Función Pública.

El lunes próximo, 25 de agosto, será ese encuentro entre Educación y la Unter, mientras que ATE y UPCN pidieron por notas volver a la negociación, pero todavía no lograron resultados.

El 8 de agosto, la cartera educativa y el gremio docente ya habían retomado la discusión salarial, pero ya se pagaba con los aumentos fijados por la pauta del trimestre julio-septiembre cuando la Unter la había declarado “insuficiente”.

“No es posible otra propuesta”, fue la respuesta del equipo gubernamental en la última reunión y prometió volver a juntarse entre el 22 y 25 de agosto.

Este llamado cumple con eso, pero, en principio, la Provincia se mantendría con las dificultades de recursos narradas y Educación se ajustaría a la propuesta salarial original. Se ratificaría la pauta planteada: subas del 1% y sumas de 10.000 pesos por cargo para los haberes de agosto, y esos incrementos se repetirán con septiembre.

UPCN formalizó ayer su pedido de convocatoria a la Función Pública, reclamando una reunión para agosto porque termina “el acuerdo salarial actualmente vigente” y se debe “discutir una posible recomposición que entre en vigencia a partir de septiembre”.

Llamativamente, UPCN consigna “un acuerdo” cuando ese gremio no aceptó el ofrecimiento junio-agosto.

ATE sí lo avaló y, por eso, la semana pasada elevó su misiva porque le urge otra paritaria para su revisión, considerando el incremento fijado a los docentes.

En la Función Pública, el diseño aplicado se concentra en montos fijos, con un bono por única vez de 40.000 pesos en junio y, luego, en julio, se otorgaron sumas permanentes, de 30.000, 35.000 y 40.000 pesos, según categoría y agrupamiento. Los pagos de agosto serán de 20.000, 25.000 y 30.000 pesos.

En su evaluación inicial, UPCN entendió como “insuficiente” y la Unter había rechazado con paros pero, posteriormente, en julio, recibió un ofrecimiento diferente, con porcentajes y una escala de montos por antigüedad.

El próximo lunes, Educación concurrirá -seguramente- a la paritaria con alguna respuesta y gesto para la conducción de la Unter, que tiene su propia marcha hacia sus elecciones del próximo 16 de octubre.

En el ministerio se aferran a seguir con soluciones a reclamos extrasalariales, como las titularizaciones de los supervisores, pero el sindicato requiere reparaciones salariales.

Un reclamo reiterado del sindicato se vincula con cambios en el pago del concepto ubicación que cobran los docentes. Hace un tiempo, Educación unificó esa liquidación y ya no existen diferencias salariales entre maestros de escuelas rurales y urbanas.

Según el acta del 8 de agosto, la representación sindical, que lideró Silvana Inostroza, insistió con el pago de “una ubicación diferenciada para determinada zona de la provincia”, a partir de que se subió a los otros docentes y se dejó a todos en la misma categoría. Se pidió, por eso, cambios para “lograr la diferenciación correspondiente en los espacios rurales y urbanos”.