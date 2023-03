La campaña, los planes, los pobres

Rolando Figueroa desoyó algunas recomendaciones y puso a jugar a sus diputados para volver a la carga con la estafa de los planes sociales.

Son las últimas tres semanas que tienen los candidatos a gobernador para hacer campaña antes del 16 de abril y Rolando Figueroa está dispuesto a seguir escarbando, para hacer que duela otra vez, la espina que el gobierno de Omar Gutiérrez tiene clavada desde mediados del año pasado.

El candidato desoyó algunas recomendaciones de sus estrategas y puso a jugar a los diputados que responden a su armado para volver a la carga con la estafa de los planes sociales.

Fue Lucas Castelli de Avanzar, el legislador que salió nombrado por C5N como parte del presunto “batacazo” que derrotaría al MPN, quien tomó la iniciativa. Reclamó información a Desarrollo Social sobre la cantidad de subsidios otorgados desde el año pasado a la fecha y sinceró: “Nos preocupa que los usen como en su momento en esta campaña de cara al 16 de abril”.

Leticia Esteves del PRO sumó como cuota de indignación que el 1 de marzo se lo vio al exministro Abel Di Luca, desplazado por el escándalo, compartiendo con el resto de los funcionarios del MPN la apertura de sesiones.

El episodio en la Legislatura expuso la propia interna de Juntos por el Cambio y la reconfiguración de alianzas que se dio por efecto de la campaña. El diputado César Gass, uno de quienes más insistía con clarificar el escándalo y pedir información oficial, se retiró mientras se trataba el proyecto.

El radical quedó en la vereda de Pablo Cervi y enemistado políticamente con su correligionario Juan Peláez, quien se fue tras la candidatura de Figueroa. El postulante a intendente felicitó en sus redes a los diputados que insistieron con el pedido de informes y criticó: “lamento que a otros les dé ganas de hacer pis al momento de votar proyectos que incomodan al régimen azul”.

La sospecha que agitan los opositores alineados a Figueroa es que el gobierno está utilizando los planes sociales como moneda de cambio para el 16 de abril. Nada que no se diga cada cuatro años. Aseguran que los referentes barriales aumentaron siete veces el número de subsidios que manejan.

El gobierno sí estableció un aumento de beneficiarios de planes para este año, superior al 50% al menos en el programa de Subsidio Social Transitorio.

La información oficial publicada en el Boletín Oficial parece darles algo de razón. El gobierno sí estableció un aumento de planes para este año, superior al 50% al menos en el programa de Subsidio Social Transitorio, justamente uno de los involucrados en la estafa.

El decreto 252 que aprobó su memoria descriptiva y objetivos autorizó un número de 20.000 beneficiarios, cuando en 2020 y 2021 habían sido 13.250. La norma fijó que los planes sean otorgados por seis meses, pudiendo ser prorrogados por un plazo igual. “Si cumplido el período máximo, el beneficiarlo continua con su estado de vulnerabilidad socioeconómica, dicha situación será evaluada bajo requerimiento de documentación pertinente”, indicó el decreto.

Para el programa de subsidio a la Desocupación Laboral se fijó un máximo de 6.571 beneficiarios. No hay registro del número anterior, por lo que no es posible comparar si el número creció o no.

Lo que sí aumentó fue el índice de desempleo, según los números que mostró Indec esta semana. Mientras que la media nacional registró una caída, la de Neuquén y Plottier trepó del 4,7% al 5,9% en el último trimestre del año pasado. Un dato negativo que contrasta con los buenos indicadores que venía ofreciendo Gutiérrez para la creación de empleo privado.

El MPN suele justificar estas deudas sociales con la expectativa que genera Vaca Muerta para muchas familias que deciden venir a probar suerte a la provincia. El crecimiento de la población “dispara la demanda social”, evaluó el candidato Marcos Koopmann cuando Río Negro preguntó por qué Neuquén sigue teniendo casi un 40% de sus habitantes bajo la línea de pobreza.

El jueves se conocerá el dato actualizado para el último semestre del 2022 y será otra oportunidad para debatir qué herramientas de intervención, por fuera de los planes, tiene el Estado. Acaso ahorrar para después un fondo millonario no sea una de ellas.