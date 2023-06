La última “capitulación”

Que extraño nos parecía en la escuela primaria esa palabra “capitulación “que hablaba de un general inglés que había ocupado Buenos Aires y la había firmado…

Cuanto y como se ha dicho y escrito sobre la Guerra de Malvinas, algo así como nuestra “Guerra Generacional”, una de las últimas guerras sudamericanas casi al fin del Siglo XX. Infinidad de organizaciones de veteranos que, en algunos casos han debido luchar por sus derechos, en otros para ahuyentar el olvido y dar Fé ante la historia y el tiempo que todo lo devora, de que ésta guerra sucedió…

Monte Kent, Pradera del Ganso, Dos Hermanas, Wireless Ridge, Harriet y Monte Longdon, ésta última señalada como una de las últimas y más cruentas batallas que dio marco al final del conflicto y puso en evidencia la resistencia y entrega de los soldados argentinos en pos de la defensa del territorio.

Los Días Finales

“Entre las balas trazantes y las bengalas, el campo de batalla parecía de día”, relata Pablos, quien entonces tenía 19 años y fue enviado a esa guerra como soldado conscripto. “Y entre el olor a pólvora y a sangre, era bastante dantesco todo lo que se podía ver ahí”, le dice a BBC Mundo. Aquella escena transcurrió en Wireless Ridge, una de las colinas ubicadas a pocos kilómetros de Puerto Argentino o Stanley, la capital del archipiélago en disputa.

“Por la noche eran incesantes los bombardeos de las fragatas inglesas. Al amanecer cesaban los disparos, se alejaban de Malvinas y allí comenzaban a operar nuestros aviones, los que más de una vez las encontraban y en varios casos fueron hundidas tras el ataque de nuestros pilotos.” Walter Daniel Lizo.

Oriundo de Laguna Méndez, Yaminué (Ramos Mexia), Juan cumplía el servicio en la Base Espora.” Era abastecedor de cañón. En los ratos libres armaba cigarros con tabaco Mariposa para mí, mis compañeros y a veces para mis superiores…. Antes de irme un superior inglés me mando a cortar candados; había comida allí y algo de ropa. Entre señas me ordenó que comiera y tomara algunas galletitas, luego nos llevaron a una escuela, me sacaron las medallas etc., quedó allí la de Ceferino Namuncurá regalo de mi padre. Hoy sigo firme en la Causa Malvinas con mi familia y el pueblo de Ramos Mexia”

“Salíamos al oscurecer y regresábamos al amanecer. Durante el día descansábamos y preparábamos el equipo y armamento…. tengo en mi memoria la emboscada que montamos en Monte Wolf a una fracción del SAS (Special Air Servicie), no solo por el duro combate y las bajas de ambos lados, sino en especial por la pérdida del Sargento Cisneros que fue alcanzado por un misil inglés, un Soldado con mayúscula muy querido en la Especialidad de Comandos” Francisco José Maqueda (Puntano. Oficial del Ejército Argentino (R.E.) San Carlos de Bariloche,

Elacta de rendición

Era necesario formalizar la Rendición y en un acto pleno de sensatez y responsabilidad el GR. Menéndez toma la decisión de firmar la Capitulación el 14 de junio de 1982 a las nueve de la noche tras acordar las formas de retiro de las tropas; el gobierno nacional muy lejos del escenario del conflicto ordenaba lo contrario.

“La ceremonia de rendición será privada (no pública). El punto final sobre la devolución de los 11.313 prisioneros de guerra en sus barcos no fue aceptado y 4167 de ellos fueron repatriados a la Argentina en el transatlántico Camberra”. Los ingleses sufrieron 255 bajas durante el conflicto armado y nosotros 649, la mitad casi de ellos pertenecientes al Crucero ARA Gr. Belgrano”.

Nicolás Tosi, en un informe compartido por la Fuerza Aérea para el diario La Nación en Junio de 2019 dirá entre otras cosas:” El general argentino tomó la decisión de capitular y ordenó al capitán de navío argentino Barry Melbourne Hussey que se comunicara con los británicos, quienes prometieron enviar una delegación en helicóptero previo un alto el fuego, para evitar mayor derramamiento de sangre”.

Se realizan dos reuniones, estableciéndose en las primeras condiciones y formas de rendición. En la segunda ya con la presencia del general Jeremy Moore, se firma el Acta de Capitulación.

El GR Menéndez solicita mantener las banderas, que serán retiradas enfundadas de la Isla, que no se realice desfile de rendición alguno y mantener el mando de las tropas hasta embarcar, conservando los oficiales sus armas de puño hasta el momento señalado. Ellos aceptan las condiciones pero rechazan el término de denominación “Falklands-Malvinas” en el documento.

Los ingleses piden evacuar la ciudad cuanto antes, entregar el armamento y asegurar que cesarán los ataques aéreos. Las noticias dan cuenta que el general Jeremy Moore, manifestó el especial “reconocimiento profesional hacia los aviadores argentinos, que le habían hecho pasar horas muy difíciles”.

Dos textos mecanografiados -uno en inglés y otro en castellano- expresaban que la rendición de las fuerzas argentinas sería en forma “incondicional”, el GR Moore dirá que el único texto válido legalmente es el escrito en inglés. El GR Menéndez rechaza de plano el término manifestando que no firmaría ninguna rendición “incondicional” y tras una discusión el GR británico acepta sacar la palabra del texto para “preservar vidas humanas”. Nuestros hombres expresan voluntad de escribir el nuevo texto. El GR Moore alega no ser necesario “porque los reglamentos de guerra en el frente de batalla contemplan correcciones a los textos que pueden salvarse sin necesidad de confeccionar uno nuevo”.

En tanto el Brigadier Crespo, con base en Comodoro Rivadavia, ajeno a la capitulación aseguró “que mientras tuviera un avión y un piloto, iba a continuar bombardeando a los británicos, sin contemplaciones”. Cesó en su actitud debidamente informado de la situación, permitiendo así la navegación de los barcos británicos, portando prisioneros argentinos al continente.

