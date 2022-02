Las coaliciones vs el partidismo

El Partido Justicialista enfrenta un proceso de renovación interna de autoridades donde se presentan en disputa el kirchnerismo hard, el ligh y un tercero.

En el ecosistema político neuquino conviven lo que se podría mencionar como especies autóctonas con otras que se han adaptado, o mejor dicho están en vías de.

El Partido Justicialista atraviesa una etapa donde el internismo está como una herida que no cicatriza. Por primera vez, al menos públicamente, hay una consideración sobre el proceso electoral que podría llegar a interpretarse como una autocrítica. El senador Oscar Parrilli dijo que hay que hacerse cargo de los resultados que no fueron buenos, porque salieron terceros, pese a que -esto no lo dijo- se prescindió de la estrategia de él y se accedió a una renovación alineada con el presidente del Consejo Provincial del PJ, Darío Martínez. En efecto, el actual secretario de Energía de la Nación se acomodó en su cargo y se recostó sobre Alberto Fernández y Martín Guzmán -muchas opciones no tenía en un cargo así- y debe convivir con funcionarios que responden a Cristina Fernández como Federico Basualdo a quien le pidió la renuncia pero después tuvo que desdecirse.

¿Cómo impacta esta disputa nacional en Neuquén? Luis Sagaseta pidió la reserva del color de la lista Celeste y Blanca Peronismo para la Victoria. Fue, al menos públicamente, el primero que marcó la cancha en cuanto a interés para participar en las internas convocadas para el 24 de abril donde se van a elegir autoridades partidarias. Sería el kirchnerismo hard.

Martínez también hizo -dicen que en forma previa pero no pública- una reserva de color. Como una manera de demostrar territorialidad, el sector desarrolla reuniones barriales, al menos en la ciudad de Neuquén con el liderazgo del concejal y presidente del Consejo local, Marcelo Zúñiga. Incluye una campaña de afiliación. Se lo podría identificar como el kirchnerismo light.

La lógica de las coaliciones fueron la identificación del kirchnerismo hard, y cuando dejó jugar al light, interpreta que no hubo un buen resultado.

En tercer lugar también se anotó el 7 de febrero, la lista de Fabián Ungar Neuquén de Todos con el color celeste y blanco y el número 45. El exprecandidato a diputado nacional en las PASO abogó por recuperar los espacios de participación partidaria y reveló que unas siete localidades no poseen autoridades y en la gran mayoría de los consejos locales su participación es escasa o nula, por lo que “es muy difícil que nuestros vecinos nos tomen como una fuerza seria, dispuesta a resolver sus problemas”.

El kirchnerismo hard, hasta las elecciones del 12 de septiembre del año pasado, había hecho jugar al PJ en la lógica de las coaliciones, como un espejo de lo que fue a nivel nacional con la construcción del poder tras la figura de Néstor. Hubo experiencias a nivel ciudad de Neuquén que incluyeron a los radicales y también a nivel provincial para llevar como candidato a un kirchnerista hard no peronista como es Ramón Rioseco. Luego se allanó a la renovación generacional sin sacar el ojo escrutador del proceso.

El kirchnerismo light ofrece figuras políticas nuevas como Tanya Bertoldi, Darío Peralta, Lorena Barabini.

Por supuesto que esto ocurre en el PJ que tiene socios estratégicos que también esperan afuera para ver cómo resulta el tema interno antes de alguna movida. Por fuera del partido pero dentro del Frente de Todos están el partido de Rioseco, el de Soledad Martínez, el de Mariano Mansilla y el de Asunción Miras Trabalón. En el caso de la exprecandidata a diputada nacional en las PASO y delegada de Trabajo de Nación tiene “peros” tanto del kirchnerismo hard como del light, aunque nadie se anime a decirlo públicamente. Unos no le perdonan el episodio de pedir la banca de Martínez cuando éste se fue a la secretaría de Energía. Los otros le atribuyen una intromisión política en un momento que no era conveniente. Todos conviven con sus matices en el bloque del FdT en la legislatura neuquina.

La lógica de las coaliciones es diferente cuando se trata de la disputa por el poder, como ocurre en el MPN donde adquiere el papel de colectoras. Este es el modelo que recomienda Rioseco, quien no será invitado, ahora en la partida interna del PJ.