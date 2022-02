Esto es en off: Arelauquen, el country de los ricos, famosos… y de Messi

Por Rodis Recalt

En Bariloche hay un country muy especial. Su nombre es Arelauquen y es, tal vez, el más codiciado para vivir por personas adineradas que buscan las ventajas de un barrio cerrado en uno de los centros turísticos más importantes del país.

En los últimos años, su fama se hizo mayor porque allí comenzaron a llegar personalidades de todo el país y también del extranjero. ¿Quiénes viven? Tal vez la personalidad más relevante del barrio es Lionel Messi, quien adquirió hace poco una casa. Según vecinos del barrio, el encargado de la adquisición habría sido Jorge Messi, el padre del jugador, pero en las expensas figuraría su hermana María Sol.

Otro de los deportistas célebres del barrio es el ex campeón de tenis en Roland Garros, Gastón Gaudio, quien desde que abandonó la actividad deportiva se dedicó al mundo de los negocios y es hoy uno de los mayores interlocutores entre Argentina y capitales qataríes. En Bariloche abrió un centro de esquí de alta montaña llamado Baguales, que durante la pandemia estuvo en el centro de las miradas porque durante la época de cuarentena más estricta un grupo de esquiadores viajó al lugar a pesar de las prohibiciones y una avalancha arrastró a uno de ellos provocándole la muerte. La persona fallecida era amiga de Gaudio.

En el country también habría inversores qataríes que llegaron de la mano del extenista. Una vieja anécdota del barrio es que hace unos años, robaron una de las casas de los qataríes, de la cual se habrían llevado objetos de valor y dinero. Lo llamativo fue que nadie hizo la denuncia y todo se manejó bajo el más absoluto secreto.

Otro deportista que solía frecuentar el barrio era el ex delantero de River Fernando Cavenaghi, quien hace unos años habría vendido su casa. Este verano, el club del barrio porteño de Nuñez hizo pretemporada en San Martín de los Andes, pero antes pasó unos días por el barrio, donde algunos vecinos pudieron ver a algunos de los jugadores mostrar sus destrezas en el golf. En las expensas hay un vecino llamado Rodolfo D’Onofrio, como el ex presidente de River. Tal vez es una casualidad.

Del mundo empresario también tiene dos lotes grandes Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y uno de los dueños del Grupo Indalo, los propietarios de C5N. A él se lo suele ver paseando por el barrio y hablando por teléfono. Su pareja, la conductora Julieta Camaño es una asidua visitante del gimnasio del lugar. Una de las casas que está registrada bajo la empresa CPC, la constructora del Grupo Indalo, en el pasado era utilizada por Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el administrador de las propiedades de la familia Kirchner.

Completan la grilla la familia Stuart Milne ex dueños del Banco Patagonia; Leandro Sigman, hijo del empresario farmacéutico Hugo Sigman. Christian Tienda; dueño de la empresa de transporte Manuel Tienda Leon y Sofia Tatschke, ex pareja del empresario Ángelo Calcaterra. Allí ya estaba instalado hace unos años Javier Sanchez Caballero, ex gerente del Grupo IECSA que quedó involucrado en la Causa de los Cuadernos.

Del universo del Derecho, hay dos abogados célebres: Mauricio D’Alessandro conocido por ser el abogado de los famosos y Alejandro Pérez Chada, letrado penalista del expresidente Mauricio Macri.

Del mundo de la política, los más destacados son el ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay.

En el country todavía hay lotes en venta, tal vez en el futuro se sigan sumando ricos y famosos.

Carreras en China: tan cerca, tan lejos

La visita no fue lo que había imaginado la gobernadora. No pudo asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno y las salidas se limitaron a la escueta agenda oficial. Todo por los límites del país para prevenir el coronavirus. Tan rígido es todo, que el embajador Sabino Vaca Narvaja cumple ahora un aislamiento de 21 días en un hotel por haber tomado contacto con la delegación argentina.

Los asesores de Tortoriello y la “herencia” de Matzen

El diputado de JxC subió el miércoles una foto con parte del equipo de asesores en el Congreso. Cuatro mujeres y un hombre rodeaban el escritorio del dirigente cipoleño y dentro de ese grupo, resaltó una aparición: Laura Ramos, exconcejal de Viedma, quien se integró luego de haber formado parte del staff que trabajó hasta el año pasado con la radical Lorena Matzen.

Doñate, en silencio, sale a recorrer la provincia

Desde hace varios días, el senador Martín Doñate está instalado en Luis Beltrán, retomando alguna que otra actividad en la provincia. Previo monitoreo, pues quiere evitar cualquier mal momento después de las críticas planteadas por una parte de la dirigencia peronista. Participó de reuniones en el Valle Medio y, posiblemente, siga esta semana por Viedma. Plan retorno.

El filtro de Rosati ante el «garroneo» de entradas

El Turismo de Carretera tiene fanáticos y también genera expectativa adicional. La Provincia, como organizadora, dispone de entradas gratis, tanto generales ($ 2.000) como boxes ($ 4.000). Est año, el encargado de su administración es el secretario de Deportes, Diego Rosati. “Hay que hablar con la gobernadora”, fue su filtro ante el pedido de funcionarios y dirigentes.

No te creas tan importante

Ya es conocido que el vicegobernador, Marcos Koopmann, está trabajando para una eventual candidatura en 2023. Su alta exposición incluyó una pasada por el escenario de la Fiesta de la Confluencia junto a Damas Gratis. Tanto se interesó por promocionar el mega festival del intendente Gaido, que hizo llamados telefónicos (con un mensaje grabado, claro) invitando personalmente a los vecinos a participar del evento. ATR, Marcos.

Más sólo que Pablo en una visita a Barrancas

Al secretario del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, le entusiasmó sobremanera el viaje de trabajo al norte neuquino y no dejó nada sin registrar en sus redes. Eso sí, llamó la atención la poca hospitalidad con la que fue recibido en Barrancas. La foto que publicó el hermano del gobernador lo mostró de pie acercándole los libritos que había llevado a “un integrante del equipo del intendente Rubén Figueroa”. Flojo el compañero del Frente de Todos.

El diputado sorprendió y enseñó a elegir melones

El diputado nacional Pablo Cervi tiene directa vinculación con la fruticultura de Neuquén y aprovechó esos conocimientos para una nueva sección en sus redes. Los secretos de Pablo. Lo inauguró en la feria de Plottier donde enseñó su técnica para saber si un melón está maduro. Dijo que hay que acariciarlo y si la mano resbala fácil está verde pero si tiene una grasitud que la frena, está listo para comerlo. Otra Pablo.

La cortesía le quedó sin rendir a Gaido

El intendente Mariano Gaido imprimió a su gestión un particular estilo de comunicar, lo hace con videos que protagoniza, y se jacta de tener una buena onda natural con la gente. Pero se supo a través de su excontrincante a la intendencia, el concejal Marcelo Bermúdez, (Juntos) que no los invita nunca a los actos oficiales, ni siquiera a los que rinden honor a fechas patrias nacionales y mucho menos a las inauguraciones. Teléfono Gaido.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo