Los 23 departamentos son el comienzo

Jornada de regocijo para todas las víctimas. Satisfacción tras el fallo emitido por el Juez Federal Dr. Gustavo Alberto Villanueva. Ansiada reivindicación para periodistas, socios y/o familiares, legítimos propietarios de 23 departamentos en la Torre de Periodistas. Decisión que marca la aurora del reencuentro con los derechos de tantas víctimas. Las que fueron, las que están, y ahora pueden acceder al postergado, anhelado y justificado resarcimiento.

Se juzgará el robo y la defraudación a la Cooperativa de Vivienda del Periodista Ltda., como delitos de lesa humanidad. Y el reembolso al que son acreedores cada uno de los titulares de los departamentos usurpados, tanto en concepto de su alquiler durante medio siglo como el cargo por deterioro de cada uno de ellos, seguido por el daño moral y el fallecimiento de propietarios.

Periodistas perseguidos, estigmatizados “por razones ideológicas”, sufren una vigilia que se ha hecho interminable. Al límite de sus fuerzas, afrontan lo peor, sin justicia y las manos vacías. El sueño, la ilusión, era la Cooperativa, obra maestra de un grupo de periodistas, expresión genuina de una entidad de bien común que se adelantaba a la época. El paso del tiempo –a favor de cada protagonista- ha sido el más claro testimonio de honradez y trabajo, enalteciendo la apasionante disciplina del periodismo, la locución, las artes gráficas, el desarrollo audiovisual y la comunicación en general.

A la dictadura cívico-militar genocida, no le alcanzó con el secuestro de la documentación, perpetrada en la mañana del 24 de marzo de 1976 en el obrador de la Torre, sito en el Centro Cultural. Procedió en la ingenuidad de que, así, la gente quedaba borrada del mapa. Luego, pudo más el esfuerzo de un grupo de colegas que realizó durante años una tarea minuciosa y sin descanso. Completó el rescate de los datos de los titulares de cada departamento y más aún, los suplentes. También llevó adelante una cuidadosa consulta de cada una de las familias, localización de parientes, y las referencias mediante archivos o lugares de trabajo de cada colega.

En ocasiones, la tarea se veía dificultada por aquellos que no asumían ningún interés, ninguna responsabilidad incluyendo –y duele decirlo- la escasa adhesión de algunos colegas a los que se estaba defendiendo de manera noble y desinteresada. Los acontecimientos, cada día con mayor rigor, ponían en evidencia que el resultado final, si no era en beneficio de todos, no servía para nadie.

A la recuperación de todos y cada uno de los departamentos, debe sumarse la unidad 1° E, asignada al personal encargado del Edificio, el Centro Cultural anexo y la sede del Sindicato de Prensa de Neuquén, además de las erogaciones originadas por el pago de terrenos, proyectos y obras del triángulo de la Torre II, delimitada por las calles Islas Malvinas y Santa Fe, y diagonal España, la propiedad de las calles Juan B. Justo y Colón, y otros cuantiosos bienes, debidamente documentados. Por otra parte, es perentorio invalidar las escrituras fraudulentas que en 1998 y 2001 lograran la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, apropiándose en la Torre del Periodista, de 4 y 2 viviendas, respectivamente. Asimismo, es indispensable la revisión de los irregulares e ilegales remates de 3 viviendas.

El estricto análisis de todo el patrimonio, surge al cabo de los años como la muestra más patética de la criminalidad de la Dictadura, y la actitud de una Justicia provincial cómplice. La causa ya ingresó en el Tribunal Oral Federal para que se lleve a cabo el juicio oral y público, tras la clausura de la instrucción por parte de la Justicia Federal. Con ello, quedará cerrado el nefasto e ignominioso derrotero iniciado el 24 de marzo de 1976, de acuerdo a la decisión y ejecución, que ordenara entonces el Gobernador Militar de facto.

No es posible tolerar que Neuquén, Capital de los Derechos Humanos, siga exhibiendo a los ojos de una sociedad digna y una justicia proba, la muestra inequívoca del último bastión de la última dictadura.

Frente a la expectativa por el desenlace final, los periodistas neuquinos “no van por todo”, simplemente aguardan recuperar sus bienes y lograr la reparación moral, sepultando definitivamente las secuelas de un proceso que seguramente no tendrá ni olvido ni perdón.

(*) Locutor y periodista