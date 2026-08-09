Inocencia Fiscal y reforma al BCRA: entre la interna y el traspié en Senado, la LLA busca dos leyes clave en Diputados

Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción de la Propiedad Privada

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados busca dejar atrás el traspié de la última sesión en el Senado y retomar la iniciativa legislativa. En medio de las discusiones internas que generó el resultado en la Cámara Alta y la reaparición de la oposición, la mesa política del oficialismo aceleró los contactos para volver a abrir el recinto antes de fin de mes.

La bancada comandada por Gabriel Bornoroni apunta al próximo miércoles 26 de agosto para convocar a sesión. El objetivo prioritario de la Casa Rosada es avanzar con dictámenes sobre iniciativas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Luis «Toto» Caputo.

Los proyectos que el oficialismo quiere llevar al recinto

El temario que prepara la bancada libertaria se concentra en dos reformas financieras para el segundo semestre, según Infobae:

Carta Orgánica del Banco Central: Modificaciones clave solicitadas por el Palacio de Hacienda para el esquema monetario.

Modificaciones clave solicitadas por el Palacio de Hacienda para el esquema monetario. Inocencia Fiscal: La segunda versión del proyecto que busca dar certezas sobre el patrimonio y la declaración de bienes.

En paralelo, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada quedó en reserva. Como el texto debe ser remitido por el Senado para su giro a comisiones, el bloque prefiere evaluar primero los respaldos. «En principio no va a ser para esa sesión, veremos qué acompañamiento tenemos», reconoció un legislador libertario.

Un escenario parlamentario más complejo para el segundo semestre

En el oficialismo reconocen que el margen de negociación se volvió más estrecho. La resistencia a las propuestas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger comenzó a articular a distintos bloques opositores, complicando los consensos previos.

A este panorama se suma el factor electoral. Con varias provincias acelerando sus calendarios locales, la estrategia de armar listas propias compite con la necesidad de pedir el apoyo de los gobernadores en el Congreso. «Sabemos que el segundo semestre va a ser más difícil», admiten desde las filas libertarias sobre el nuevo mapa de acuerdos.

El peronismo unifica la postura en el Congreso

Tras el resultado en la Cámara Alta, las distintas facciones de Unión por la Patria encontraron en el debate parlamentario un punto de acuerdo. Aunque mantienen diferencias internas respecto del armado hacia 2027, el espacio decidió sostener un bloque de acción común para marcar el ritmo de la agenda legislativa.

Con una semana sin convocatorias a comisiones para dictaminar, la Cámara Baja se prepara para ser el próximo terreno de discusión, donde el Gobierno pondrá a prueba la solidez de sus alianzas para sostener el temario económico.

Con información de Infobae.