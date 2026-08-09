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Pino Hachado cerrado y Cardenal Samoré habilitado con restricciones este domingo: el cronograma para cruzar

Un nuevo temporal de nieve, viento blanco y bajas temperaturas golpea con fuerza a la región. Vialidad Nacional confirmó el cierre total del paso internacional Pino Hachado y extremó las restricciones en las rutas cordilleranas.

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Redacción

Por Redacción

El temporal de nieve impacta en la cordillera

El temporal de nieve impacta en la cordillera

Neuquén y Río Negro se preparan para recibir otro temporal de nieve, que en esta ocasión llega acompañado de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Esta situación causó complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por lo que muchos caminos iniciaron la jornada de este 9 de agosto con severas restricciones y la portación obligatoria de cadenas físicas.

Por otra parte, los pasos fronterizos continúan entre los sectores más impactados. Pese al transcurso de los días y a las ligeras mejoras del tiempo que permiten habilitar los complejos de a ratos, persiste la gran acumulación de vehículos y camiones que aguardan para cruzar hacia Chile o regresar al país.

Cierre total de Pino Hachado y complicaciones en los pasos fronterizos este domingo 9 de agosto

Vialidad Nacional emitió un reporte a las 08:00 en el que informó el cierre total y preventivo del Paso Internacional Pino Hachado debido a condiciones meteorológicas extremas.

  • Paso Internacional Pino Hachado (Ruta 242): Se encuentra cerrado e intransitable. El parte oficial advierte por acumulación de hielo y nieve, viento blanco, baja adherencia, presencia de animales sueltos y posible caída de piedras en el kilómetro 48, con un nuevo reporte previsto para las 11:00 hs.
  • Paso Internacional Cardenal Samoré (Ruta 231): transitable con máxima precaución para autos y colectivos. En la calzada hay acumulación de nieve y hielo. Para camiones de carga, se encuentra habilitado unidireccionalmente: de Argentina a Chile se podrá cruzar de 12.00 a 15.00, mientras que de Chile a Argentina se podrá cruzar de 15.00 a 19.00.

El estado de las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, hoy, 9 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática, por lo que Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

Ruta / JurisdicciónTipoTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones Principales / Alertas de Último MomentoRequisito / Indicación
Ruta Nacional 40NacionalEmpalme RN 231 – RP 63 (Río Hermoso / Siete Lagos)🟡 Transitable con precauciónCalzada con sectores húmedos y baja adherencia por bajas temperaturas.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 40NacionalZapala – Junín de los Andes🟡 Transitable con precauciónSectores con escarcha y calzada mojada por heladas matinales.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 234NacionalEmpalme RN 237 – Empalme RN 40🟡 Transitable con precauciónHielo en zonas sombrías y calzada mojada.Precaución y portación de cadenas.
Ruta Nacional 40NacionalEl Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi (Río Negro)🟡 Transitable con precauciónCalzada húmeda por riego con sal. Hielo negro en sectores altos. Desprendimiento de piedras sueltas y banquinas inestables.Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno en montaña.
Ruta Nacional 40NacionalZapala – Chos Malal – Barrancas (Neuquén)🟡 Transitable con precauciónCalzada mojada y sectores con nieve e hielo en cotas altas. Restricciones preventivas nocturnas.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 237NacionalArroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – RN 40🟡 Transitable con precauciónRiego preventivo con solución salina por heladas e hielo negro. Riesgo de derrumbes en roquedales.Portación obligatoria de cadenas. Precaución por niebla y animales sueltos.
Ruta Nacional 231NacionalEmpalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré🟡 Transitable con restriccionesCalzada húmeda con aguanieve y parches de hielo. Restricción preventiva para transporte pesado de cargas.Portación / uso obligatorio de cadenas metálicas.
Ruta Nacional 242NacionalLas Lajas – Paso Pino Hachado⛔ CORTE TOTAL (Intransitable)Acumulación extrema de nieve, temporal en alta montaña y viento blanco. Paso internacional cerrado.Prohibido transitar. Equipos viales operando.
Ruta Nacional 23NacionalDina Huapi – Comallo – Jacobacci – Los Menucos🟡 Transitable con precauciónTramos asfaltados y desvíos de obra con ripio, pozos, serrucho y barro. Hielo en sectores sombríos.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 6ProvincialEl Cholar – Paso Pichachén (Nqn) / El Bolsón – Ñorquinco (RN)⛔ / 🟡 Cerrada a Chile / PrecauciónEn Neuquén: Cierre estacional por veda invernal hacia Pichachén. En Río Negro: ripio pesado con pozos y barro.Portación obligatoria de cadenas en tramos habilitados.
Ruta Provincial 7ProvincialAñelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces🟡 / ⛔ Precaución / Bloqueo en AñeloBloqueo preventivo en accesos a Añelo por municipio. Baches profundos y barro en calzada.Portación obligatoria de cadenas. Evitar zona de Añelo.
Ruta Provincial 8ProvincialEmpalme RP 7 – Límite con Río Negro / Yacimientos🟡 / ⛔ Precaución / Retén en AñeloCorte total en el cruce con RP 7 por retén municipal. Ripio deteriorado y banquinas blandas por precipitaciones.Prohibido el paso en cruce con RP 7. Cadenas obligatorias.
Ruta Provincial 5ProvincialRincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)🟡 Transitable con precauciónAcumulación de agua, sedimento y barro en badenes por precipitaciones recientes.Extremar precauciones en vehículos livianos.
Ruta Provincial 13ProvincialZapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma⛔ / 🟡 Corte en P. Pinos / PrecauciónTramo Primeros Pinos – Litrán intransitable por acumulación de nieve e hielo. Litrán – Icalma habilitado con precaución.Portación obligatoria de cadenas en tramo habilitado.
Ruta Provincial 23ProvincialJunín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán🟡 Transitable con precauciónRipio poceado con barro. Hielo acumulado en la Cuesta de Rahue y zonas sombrías.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63ProvincialConfluencia (RN 237) – Paso Córdoba – SMA🟡 Transitable con precauciónCalzada de ripio muy deteriorada con barro, pozos y escarcha congelada por heladas.Portación obligatoria de cadenas. Preferencia para vehículos 4×4.

Cómo están los pasos a Chile

El reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este domingo 9 de agosto de 2026 detalla:

  • Mamuil Malal (RP 60, Junín de los Andes): 🟡 HABILITADO con precaución de 08:00 a 18:00 hs. Tramo de ripio pesado con sectores de barro y acumulación de escarcha y nieve helada en zonas altas por heladas severas. Portación obligatoria de cadenas; prohibido circular de noche.
  • Icalma (RP 13, Villa Pehuenia):INHABILITADO.
  • Hua Hum (RP 48, San Martín de los Andes): 🟡 HABILITADO con precaución de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio de montaña deteriorada por el temporal, poceada y con sectores pesados de barro. Requiere portación obligatoria de cadenas y reserva confirmada en la barcaza del Lago Pirihueico.
  • Pichachén (RP 6, El Cholar):INHABILITADO. Cerrado por veda invernal debido a la acumulación de nieve y hielo en alta montaña.


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Neuquén y Río Negro se preparan para recibir otro temporal de nieve, que en esta ocasión llega acompañado de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Esta situación causó complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por lo que muchos caminos iniciaron la jornada de este 9 de agosto con severas restricciones y la portación obligatoria de cadenas físicas.

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