Pino Hachado cerrado y Cardenal Samoré habilitado con restricciones este domingo: el cronograma para cruzar
Un nuevo temporal de nieve, viento blanco y bajas temperaturas golpea con fuerza a la región. Vialidad Nacional confirmó el cierre total del paso internacional Pino Hachado y extremó las restricciones en las rutas cordilleranas.
Neuquén y Río Negro se preparan para recibir otro temporal de nieve, que en esta ocasión llega acompañado de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Esta situación causó complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por lo que muchos caminos iniciaron la jornada de este 9 de agosto con severas restricciones y la portación obligatoria de cadenas físicas.
Por otra parte, los pasos fronterizos continúan entre los sectores más impactados. Pese al transcurso de los días y a las ligeras mejoras del tiempo que permiten habilitar los complejos de a ratos, persiste la gran acumulación de vehículos y camiones que aguardan para cruzar hacia Chile o regresar al país.
Cierre total de Pino Hachado y complicaciones en los pasos fronterizos este domingo 9 de agosto
Vialidad Nacional emitió un reporte a las 08:00 en el que informó el cierre total y preventivo del Paso Internacional Pino Hachado debido a condiciones meteorológicas extremas.
- Paso Internacional Pino Hachado (Ruta 242): Se encuentra cerrado e intransitable. El parte oficial advierte por acumulación de hielo y nieve, viento blanco, baja adherencia, presencia de animales sueltos y posible caída de piedras en el kilómetro 48, con un nuevo reporte previsto para las 11:00 hs.
- Paso Internacional Cardenal Samoré (Ruta 231): transitable con máxima precaución para autos y colectivos. En la calzada hay acumulación de nieve y hielo. Para camiones de carga, se encuentra habilitado unidireccionalmente: de Argentina a Chile se podrá cruzar de 12.00 a 15.00, mientras que de Chile a Argentina se podrá cruzar de 15.00 a 19.00.
El estado de las rutas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, hoy, 9 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática, por lo que Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tipo
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales / Alertas de Último Momento
|Requisito / Indicación
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Empalme RN 231 – RP 63 (Río Hermoso / Siete Lagos)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada con sectores húmedos y baja adherencia por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Zapala – Junín de los Andes
|🟡 Transitable con precaución
|Sectores con escarcha y calzada mojada por heladas matinales.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 234
|Nacional
|Empalme RN 237 – Empalme RN 40
|🟡 Transitable con precaución
|Hielo en zonas sombrías y calzada mojada.
|Precaución y portación de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|El Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi (Río Negro)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada húmeda por riego con sal. Hielo negro en sectores altos. Desprendimiento de piedras sueltas y banquinas inestables.
|Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno en montaña.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Zapala – Chos Malal – Barrancas (Neuquén)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada y sectores con nieve e hielo en cotas altas. Restricciones preventivas nocturnas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 237
|Nacional
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – RN 40
|🟡 Transitable con precaución
|Riego preventivo con solución salina por heladas e hielo negro. Riesgo de derrumbes en roquedales.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por niebla y animales sueltos.
|Ruta Nacional 231
|Nacional
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Transitable con restricciones
|Calzada húmeda con aguanieve y parches de hielo. Restricción preventiva para transporte pesado de cargas.
|Portación / uso obligatorio de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Nacional
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|⛔ CORTE TOTAL (Intransitable)
|Acumulación extrema de nieve, temporal en alta montaña y viento blanco. Paso internacional cerrado.
|Prohibido transitar. Equipos viales operando.
|Ruta Nacional 23
|Nacional
|Dina Huapi – Comallo – Jacobacci – Los Menucos
|🟡 Transitable con precaución
|Tramos asfaltados y desvíos de obra con ripio, pozos, serrucho y barro. Hielo en sectores sombríos.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6
|Provincial
|El Cholar – Paso Pichachén (Nqn) / El Bolsón – Ñorquinco (RN)
|⛔ / 🟡 Cerrada a Chile / Precaución
|En Neuquén: Cierre estacional por veda invernal hacia Pichachén. En Río Negro: ripio pesado con pozos y barro.
|Portación obligatoria de cadenas en tramos habilitados.
|Ruta Provincial 7
|Provincial
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 / ⛔ Precaución / Bloqueo en Añelo
|Bloqueo preventivo en accesos a Añelo por municipio. Baches profundos y barro en calzada.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar zona de Añelo.
|Ruta Provincial 8
|Provincial
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro / Yacimientos
|🟡 / ⛔ Precaución / Retén en Añelo
|Corte total en el cruce con RP 7 por retén municipal. Ripio deteriorado y banquinas blandas por precipitaciones.
|Prohibido el paso en cruce con RP 7. Cadenas obligatorias.
|Ruta Provincial 5
|Provincial
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Acumulación de agua, sedimento y barro en badenes por precipitaciones recientes.
|Extremar precauciones en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13
|Provincial
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|⛔ / 🟡 Corte en P. Pinos / Precaución
|Tramo Primeros Pinos – Litrán intransitable por acumulación de nieve e hielo. Litrán – Icalma habilitado con precaución.
|Portación obligatoria de cadenas en tramo habilitado.
|Ruta Provincial 23
|Provincial
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado con barro. Hielo acumulado en la Cuesta de Rahue y zonas sombrías.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Provincial
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – SMA
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada de ripio muy deteriorada con barro, pozos y escarcha congelada por heladas.
|Portación obligatoria de cadenas. Preferencia para vehículos 4×4.
Cómo están los pasos a Chile
El reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este domingo 9 de agosto de 2026 detalla:
- Mamuil Malal (RP 60, Junín de los Andes): 🟡 HABILITADO con precaución de 08:00 a 18:00 hs. Tramo de ripio pesado con sectores de barro y acumulación de escarcha y nieve helada en zonas altas por heladas severas. Portación obligatoria de cadenas; prohibido circular de noche.
- Icalma (RP 13, Villa Pehuenia): ⛔ INHABILITADO.
- Hua Hum (RP 48, San Martín de los Andes): 🟡 HABILITADO con precaución de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio de montaña deteriorada por el temporal, poceada y con sectores pesados de barro. Requiere portación obligatoria de cadenas y reserva confirmada en la barcaza del Lago Pirihueico.
- Pichachén (RP 6, El Cholar): ⛔ INHABILITADO. Cerrado por veda invernal debido a la acumulación de nieve y hielo en alta montaña.
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