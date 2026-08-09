Una persecución en Viedma terminó con dos adolescentes demorados y el hallazgo de una moto robada

La secuencia comenzó con una llamada al 911 y terminó con dos robos frustrados en Viedma. Foto: archivo.

La rápida intervención de la Policía de Río Negro, a partir de un llamado al sistema 911 RN Emergencias, permitió frustrar dos hechos delictivos durante la madrugada de este domingo en Viedma. Como resultado del operativo fueron demorados dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento comenzó cuando una vecina se comunicó con el 911 para advertir sobre la presencia de dos jóvenes en actitud sospechosa en la intersección de las calles Brown y Dorrego.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera localizaron a los sospechosos e intentaron identificarlos. Sin embargo, ambos emprendieron la fuga en distintas direcciones, lo que dio inicio a un seguimiento por varias calles de la zona hasta que finalmente fueron interceptados.

Por disposición de la Fiscalía de turno, los adolescentes fueron trasladados al Centro de Atención y Derivación (CAD), mientras se realizaron las actuaciones correspondientes previstas para este tipo de casos.

Daños en un estudio jurídico y una moto recuperada

Tras la demora de los jóvenes, los efectivos inspeccionaron el sector y detectaron daños en uno de los vidrios de acceso a un estudio jurídico ubicado sobre la calle Dorrego, lo que permitió presumir un intento de robo. Ante esta situación, se convocó al responsable del establecimiento y posteriormente intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias.

Durante el rastrillaje, además, los policías encontraron un cuchillo y, a pocos metros del estudio jurídico, una motocicleta Gilera Smash que presentaba signos de haber sido forzada.

Las tareas investigativas posteriores permitieron determinar que el rodado había sido denunciado como robado el pasado 5 de agosto, por lo que también fue incorporado a la causa.

Pericias para avanzar en la investigación

El Gabinete de Criminalística llevó adelante distintas pericias en el lugar, entre ellas la aplicación de técnicas de odorología, con el objetivo de reunir pruebas que contribuyan al esclarecimiento de ambos hechos.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento fue posible gracias al aviso inmediato realizado por una vecina al 911 RN Emergencias, lo que permitió una rápida respuesta policial y evitó que los hechos delictivos se concretaran.