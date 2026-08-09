Frío extremo, nevadas y lluvias en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para este helado domingo 9 de agosto

Para este domingo 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una doble advertencia que combina una alerta amarilla por nevadas en el norte y la cordillera neuquina con una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío gran parte de Neuquén y Río Negro.

El panorama climático obligará a extremar las medidas de precaución en la circulación sobre las rutas nacionales 22, 23, 40 y 237 ante el riesgo inminente de formación de hielo sobre la calzada, escasa visibilidad por acumulación de nieve y vientos con ráfagas en la meseta.

Frío polar e intensas nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo

La franja andina transitará una jornada de congelamiento continuo con marcas máximas que no superarán la barrera de los 0°C:

San Martín de los Andes: rige una advertencia por nevadas persistentes durante todo el día , con una marca mínima de -7°C y una máxima de -1°C . Hacia la noche se sumará un temporal eólico con ráfagas del sector oeste que alcanzarán los 59 km/h .

rige una advertencia por , con una marca mínima de y una máxima de . Hacia la noche se sumará un temporal eólico con ráfagas del sector oeste que . Chos Malal: registrará un domingo gélido con -5°C de mínima y -1°C de máxima . El cuadro se complicará hacia la noche con la llegada de nevadas fuertes y lluvias mixtas .

registrará un domingo gélido con . El cuadro se complicará hacia la noche con la llegada de . Bariloche y Villa La Angostura: presentarán un registro calcado con -7°C de mínima y -1°C de máxima. Ambas localidades cordilleranas tendrán cielo cubierto con nevadas concentradas en las primeras horas del día.

En la meseta central, la estepa y el Alto Valle, la masa de aire polar mantendrá registros bajo cero a lo largo de toda la jornada:

Alto Valle (Neuquén y Roca): el domingo transcurrirá con cielo mayormente nublado, marcas térmicas que irán desde una mínima de -1°C hasta una máxima de solo 8°C , acompañadas por vientos de entre 23 y 31 km/h.

el domingo transcurrirá con cielo mayormente nublado, marcas térmicas que irán desde una , acompañadas por vientos de entre 23 y 31 km/h. Zapala: transitará un domingo plenamente invernal con nevadas durante la mañana y la tarde , una temperatura entre -5°C y -1°C , y viento moderado con ráfagas de hasta 59 km/h .

transitará un domingo plenamente invernal con , una temperatura entre , y viento moderado con . Línea Sur (Río Negro): las localidades de la meseta rionegrina comenzarán el día con nevadas en las primeras horas, una mínima que caerá a los -6°C y una máxima que apenas llegará a los 2°C.

Resumen del Pronóstico: Domingo 9 de Agosto