Frío extremo, nevadas y lluvias en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para este helado domingo 9 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los avisos de nivel amarillo para la región. La cordillera neuquina sufrirá intensas nevadas, mientras que una ola de frío polar mantendrá las marcas térmicas bajo congelamiento en el Alto Valle, la meseta y la Línea Sur. Conocé el reporte ciudad por ciudad.
Para este domingo 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una doble advertencia que combina una alerta amarilla por nevadas en el norte y la cordillera neuquina con una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío gran parte de Neuquén y Río Negro.
El panorama climático obligará a extremar las medidas de precaución en la circulación sobre las rutas nacionales 22, 23, 40 y 237 ante el riesgo inminente de formación de hielo sobre la calzada, escasa visibilidad por acumulación de nieve y vientos con ráfagas en la meseta.
Frío polar e intensas nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo
La franja andina transitará una jornada de congelamiento continuo con marcas máximas que no superarán la barrera de los 0°C:
- San Martín de los Andes: rige una advertencia por nevadas persistentes durante todo el día, con una marca mínima de -7°C y una máxima de -1°C. Hacia la noche se sumará un temporal eólico con ráfagas del sector oeste que alcanzarán los 59 km/h.
- Chos Malal: registrará un domingo gélido con -5°C de mínima y -1°C de máxima. El cuadro se complicará hacia la noche con la llegada de nevadas fuertes y lluvias mixtas.
- Bariloche y Villa La Angostura: presentarán un registro calcado con -7°C de mínima y -1°C de máxima. Ambas localidades cordilleranas tendrán cielo cubierto con nevadas concentradas en las primeras horas del día.
En la meseta central, la estepa y el Alto Valle, la masa de aire polar mantendrá registros bajo cero a lo largo de toda la jornada:
- Alto Valle (Neuquén y Roca): el domingo transcurrirá con cielo mayormente nublado, marcas térmicas que irán desde una mínima de -1°C hasta una máxima de solo 8°C, acompañadas por vientos de entre 23 y 31 km/h.
- Zapala: transitará un domingo plenamente invernal con nevadas durante la mañana y la tarde, una temperatura entre -5°C y -1°C, y viento moderado con ráfagas de hasta 59 km/h.
- Línea Sur (Río Negro): las localidades de la meseta rionegrina comenzarán el día con nevadas en las primeras horas, una mínima que caerá a los -6°C y una máxima que apenas llegará a los 2°C.
Resumen del Pronóstico: Domingo 9 de Agosto
|Localidad / Zona
|Fenómeno Principal
|Rango Térmico
|Ráfagas Máximas
|San Martín de los Andes
|Nieve todo el día ❄️
|-7°C / -1°C
|59 km/h
|Bariloche / Angostura
|Nieve matinal ❄️☁️
|-7°C / -1°C
|31 km/h
|Línea Sur (Río Negro)
|Nieve matinal y congelamiento ❄️🥶
|-6°C / 2°C
|31 km/h
|Zapala / Chos Malal
|Nevadas fuertes ❄️
|-5°C / -1°C
|59 km/h
|Alto Valle
|Heladas y cielo nublado ☁️🥶
|-1°C / 8°C
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