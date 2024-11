Masacre de pingüinos en Punta Tombo: de Charles Chaplin a una jueza en la cornisa

Terminó el histórico juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo. El hecho recorrió el mundo. Desde la Embajada de Estados Unidos, pasando por el expresidente Mauricio Macri y hasta llegar al gobernador de Chubut Ignacio Torres, todos hablaron del tema.

El gobernador dijo: «En nuestra provincia cualquier atentado contra el medio ambiente y el ecosistema recibirá una condena ejemplar como en este caso y no vamos a permitir que un hecho de estas características vuelva a ocurrir nunca más por eso destacamos lo ejemplar del fallo que sienta un precedente importante”.

La fiscal Florencia Gómez recibió elogios de aquí y de allá. Todos dicen que su trabajo fue impecable. Igual que el del especialista multipremiado Pablo García Borboroglu. Nadie puede discutirle nada a quien dedicó más de la mitad de su vida a la investigación sobre la especie. Sus pergaminos sobran.

En el medio y en el afán sin límites de los medios de Buenos Aires por hacer punta en el tema se escucharon algunas definiciones un poco salidas de foco. Como en una radio de gran audiencia: “Hubo justicia por la muerte de los polluelos”, dijeron. En realidad, en Punta Tombo no hay pollos. Hay pingüinos.

La otra parte de la historia tiene que ver con el acusado. Ricardo La Regina sostiene su inocencia. Dijo que el lugar donde pasó con la máquina está fuera de la reserva natural. Y que no mató ningún ejemplar. Su estancia “La Perla” no está dentro de la reserva natural. Y expuso sus sospechas respecto a que “me quieren enajenar el campo”. Se sabe que hay un conflicto familiar. No hay más datos ni explicaciones. Un conflicto.

“Voy a pedir la nulidad del juicio por la presencia de esta jueza (por María Laura Martini) en el tribunal. Si después quieren, que hagan otro”. Federico Ruffa, abogado defensor.

El abogado defensor Federico Ruffa anticipó: “No hace falta ser abogado para cuestionar el fallo”. Habló de “inconsistencias técnicas, jurídicas y lógicas”. Y también habló de la jueza María Laura Martini. “Ya no tiene facultades para ser jueza de la capital de la provincia (Rawson) por lo que no está en condiciones de dictar sentencia. Si la dicta, sería nula”. Y agregó: “Voy a pedir la nulidad del juicio por la presencia de esta jueza en el tribunal. Si después quieren, que hagan otro”, expresó a Diario RÍO NEGRO. Martini es la presidenta del Tribunal del juicio histórico.

Y ya viene con cuestionamientos desde que dictó sentencia en la causa del incendio de 2021 que destruyó el centro cívico de Rawson, incluyendo la Casa de Gobierno.

La Legislatura de Chubut no aprobó el traslado de la jueza Martini

Razones no le faltan a Ruffa para decir lo que dice. En su sesión ordinaria del pasado jueves, la Legislatura de la provincia, por unanimidad, no aprobó el traslado de la jueza Martini a Rawson. Y los diputados no abandonarán esa postura porque podría convertirse en un “peligroso antecedente”, según dicen. Y agregan: “Además ahora faltan jueces en Comodoro”.

Hay que recordar que la mencionada magistrada fue avalada por la Legislatura para desempeñar sus funciones en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia. Al tiempo, pidió el traslado a la capital provincial por razones de trabajo de su esposo. Lo hizo ante el Consejo de la Magistratura (que en principio lo rechazó) y ante el Superior Tribunal de Justicia que lo avaló.

Algunas de las desprolijidades a las que, la justicia de Chubut, tiene acostumbrada a la sociedad de la provincia. Y ahora se suma la Legislatura que quiere hacer valer sus atribuciones. Todo un despropósito en un juicio histórico y de lo que se debió tomar nota antes.

Hay en este momento, alrededor de 300 mil ejemplares de pingüinos en la reserva de Punta Tombo. Se ha convertido en el segundo recurso turístico de la provincia, sólo superado por la ballena Franca Austral.

Por su andar y por sus aletas negras que se asemejan a un smoking, han sido comparados con Charles Chaplin. Alguien escribió sobre los pingüinos: “Tienen un andar chaplinezco y no les hace falta hablar para ser simpáticos”.

El genial humorista del cine mudo, alguna vez dijo: “La vida es un juego que no permite la prueba. Por lo tanto, canta, ríe, llora, baila y vive intensamente antes que la cortina se cierre y la función termine sin aplausos”.

Este lunes a las 8:30 se conocerá el veredicto final de lo ocurrido en Punta Tombo. Con todo esto, habrá que esperar un poco para saber cómo termina la función.