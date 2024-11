La interna de la UCR en Chubut salpicó la elección de Gustavo Menna como presidente del partido

Cuando parecía que el paquete estaba cerrado con papel para regalo, apareció Estefanía. Y ahora hay que desenvolver y si se puede, envolver de nuevo. Lo cierto es que el radicalismo de Chubut tenía todo arreglado para que el próximo 16 de noviembre en un plenario que se realizará en Trelew, el actual vicegobernador de la provincia y alfil del gobernador Ignacio Torres, Gustavo Menna, sea ungido como el nuevo presidente del partido en la provincia. Menna reemplazará al intendente de Rawson Damián Biss, también de buena relación con el mandatario provincial.

Pero una voz se alzó desde la cordillera. La dirigente de Esquel María Eugenia Estefanía encendió la mecha de una bomba que todavía no explotó pero que augura, al menos, hacer mucho ruido.

Dijo sin que nadie lo espere: “No es verdad que todo se encuentre acordado para que Gustavo Menna asuma la conducción del partido. Hay cuestiones para plantear”. Y agregó: “Hubo errores estratégicos que hicieron que por primera vez en la historia no tuviéramos un candidato a gobernador. No fuimos a una interna con Torres, le dejamos el camino despejado”.

Hubo errores estratégicos que hicieron que por primera vez en la historia no tuviéramos un candidato a gobernador. No fuimos a una interna con Torres, le dejamos el camino despejado”. María Eugenia Estefanía.

Estefanía es una referente del radicalismo en la cordillera. Fue concejal de Esquel y precandidata a intendente en las elecciones del año pasado. Perdió la interna con el actual jefe comunal Matías Taccetta, un dirigente cercano más al PRO que a la UCR.

María Eugenia Estefanía fue concejal de Esquel y precandidata a intendente en las elecciones 2023.

La historia lo dice: fue en la lista a diputados nacionales que encabezó Torres en 2019. Torres ganó la senaduría y el suplente era Taccetta. Cuando en 2023, Torres triunfó en las elecciones para gobernador, quien tenía que volver a reemplazarlo era Taccetta. Pero no pudo porque fue electo intendente de Esquel.

Un poco complicado, pero explica la relación entre el actual gobernador y quien conduce los destinos de la principal ciudad de la cordillera chubutense.

Quizá lejos esté Menna de la novedad. Que no es tan indiscutible. Es que viajó a Estados Unidos, integrando la delegación de veedores argentinos en la crucial elección que enfrenta a Kamala Harris y Donald Trump.

Gustavo Menna estuvo entre los legisladores argentinos que viajaron a Estados Unidos para ser veedores de las elecciones nacionales. (Foto: gentileza)

Estefanía no está sola en este reclamo de mayor discusión. Hay otros dirigentes del valle que la acompañan. Y también de Comodoro Rivadavia, de donde es oriundo Menna.

“Es importante que los militantes sepamos cual será el rol del partido»

La esquelense fue más allá y criticó la presencia de radicales en el gobierno. “Es importante que los militantes sepamos cual será el rol del partido con respecto a esto de ser oficialistas. Y qué rumbo vamos a tomar en los próximos turnos electorales. No lo sabemos, aunque ya se habla de candidaturas que nos tienen (al radicalismo) como simples aliados”.

Las cosas parecen no estar del todo bien en el radicalismo. Hace unos días, el exdiputado provincial y referente del partido en Trelew, Manuel Pagliaroni expresó su malestar ante lo que calificó como “llamativo e injustificable silencio de muchos dirigentes de la UCR de Chubut ante las expresiones del presidente Javier Milei sobre Raúl Alfonsín”. Y remató: “En especial de quienes ocupan cargos de representación institucional y del partido a nivel provincial”.