Video | Masacre de pingüinos en Punta Tombo: declaran culpable al empresario La Regina. Fallo completo

El Tribunal, presidido por María Laura Martini y con Carlos Richeri y Eve Ponce como vocales, dictó el veredicto por unanimidad por la llamada masacre de Punta Tombo.

El Tribunal resolvió hoy declarar a Ricardo Adolfo La Regina como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado en dos de los hechos, en modalidad de delito continuado y en concurso real con daño agravado por un tercer hecho, este último en concurso ideal con el delito de crueldad animal.

La Regina, el acusado, junto a su abogado defensor. (Gentileza Diario Jornada)

Por otra parte, absolvió a La Regina por otro hecho ocurrido entre el 10 y 14 de septiembre de 2021, en cuanto al delito de crueldad animal.

La fiscal general Florencia Gómez, y los querellantes Martín Castro por la Fiscalía de Estado y Eduardo Hualpa por la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural habían pedido la declaración de responsabilidad del imputado Ricardo La Regina por los delitos de daños agravados en concurso real –tres hechos-, en concurso ideal con actos de crueldad a los animales.

La defensa particular del imputado, ejercida por el abogado particular Federico Ruffa, había solicitado la declaración de no culpabilidad de todos los cargos.

El juicio para fijarle la pena será el 11 de noviembre.

El texto completo de la sentencia está en word para descargar.