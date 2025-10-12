Milei polariza y pide auxilio a gobernadores

Espantado por el triunfo peronista en Buenos Aires; por las sucesivas derrotas parlamentarias y el fantasma de un juicio político por no aplicar leyes sancionadas e insistidas contra sus vetos y, además, por consejo de la Casa Blanca, Javier Milei retomó el diálogo político. Mientras él se sentaba con Mauricio Macri, en su nombre se llamó a los gobernadores.

Primero el jefe de gabinete Guillermo Franos y el ministro del Interior Lisandro Catalán trabajaron con los amigos Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) más algunos exdialoguistas.

Después, por gestión del asesor Santiago Caputo, los que integran Provincias Unidas y los jefes de partidos provinciales como los de Misiones, Salta y la Patagonia.

El resultado se constató en la madrugada del jueves cuando cayó el tratamiento de la ley que coparticipaba una parte de los combustibles líquidos y se devolvió al Senado la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Milei logró una tregua tras pagar un alto costo por el escándalo de José Luis Espert.

Gestión e inversiones

Para frenar la caída y retomar la iniciativa desde el equipo de Caputo pidieron a los jefes de campaña intensificar la cercanía, desafiar al peronismo y destacar la gestión con un discurso que recupere la esperanza.

“Ellos no pueden decir que traen inversiones”, subrayó Lorena Villaverde a Río Negro desde Bariloche, después de celebrar los anuncios del presidente que incluyeron el acuerdo para la exportación de GNL a Italia y una megainversión en Inteligencia Artificial en la Patagonia, con grandes chances de que sea en la zona norte de la región.

El urgente viraje bonaerense obligó a las huestes mileístas a alinearse en Buenos Aires detrás de Diego Santilli y Karen Reichardt.

¿Y las internas? Nadie promete que no las haya aunque por ahora parecen pausadas.

Esa confluencia se consolidó en el acto show de Milei donde estuvieron los candidatos de LLA de Río Negro y Neuquén que volvieron a la región con la promesa de incluir al Comahue en el tramo final de la agenda presidencial.

Los problemas de Macri

Macri –que se fue a España- dejó un halo de incomodidad en su propia fuerza política tanto como entre los libertarios. Patricia Bullrich dijo lo que muchos violetas piensan: que el expresidente puede dar consejos desde su experiencia pero sin condiciones a cambio de acompañar.

El pedido de Macri a favor de la polarización y en detrimento de terceras fuerzas y de los dirigentes del PRO que van solos (como Juan Martin en Río Negro) o con alianzas sin tonos violetas (como la de Ignacio Torres en Chubut) profundizó el malestar interno.

Hace pocos días él mismo hablaba de ser oposición, una bandera que ahora le hereda a Torres, Martin y figuras nacionales como María Eugenia Vidal.

En ese contexto libertarios y peronistas apuestan al bipartidismo.

Los unos “para que no vuelva el kirchnerismo” y los otros “para ponerle un freno a Milei”.

A la par de la preocupación por la reimpresión de boletas bonaerenses, al oficialismo le preocupa la forma de votar, con una cruz para cada categoría.

Fue la imposición de los legisladores de los oficialismos de Río Negro y Neuquén para respaldar el cambio de sistema sábana por la Boleta Única de Papel.

En Capital, no alcanzaría con Bullrich como candidata a senadora para arrastrar otra cruz a favor de la lista de diputados nacionales.

La BUP cambia el mando y en 15 días cada votante tendrá el poder, lapicera en mano.