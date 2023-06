Monotributista agradecido

Jairo Martin

DNI 25.590.645

Soy un monotributista qué desde hace 5 años pago en tiempo y forma mi monotributo, pero no obtenía el servicio – al cual tengo derecho- de obra social. Hasta que me contacte con una defensoría pública en Neuquén, quienes me ayudaron de forma diligente a lograr que me dieran el alta.

Quiero agradecer a la defensoría oficial No. 1 de Neuquén a cargo del defensor Pablo Matkovic, secretario Juan Kees y su equipo: Alfredo, Gabriela, Virginia, Paula, Eugenia, Griselda, Rosa y especialmente a Lionel.

También quiero alentar a todas las personas que tienen el mismo problema, a comunicarse con ellos.