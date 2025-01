Rolando Figueroa, a las urnas por asfalto

Llegó el año que plebiscitará las gestiones que asumieron en diciembre del 2023. La legislativa que definirá bancas de diputados y senadores es una elección nacional, pero el gobierno de Rolando Figueroa asumirá el riesgo de provincializarla para buscar un lugar en el reparto de bancas. Puede salir bien o dramáticamente mal, pero es la única vía para ganar poder de negociación con el gobierno de Javier Milei, que posiblemente salga de esa batalla fortalecido. This is the way.

Una de las encuestas que está llegando a los celulares de los neuquinos por estos días indaga sobre la imagen de Figueroa y, muy específicamente, pide opinión sobre la gestión del gobierno provincial en salud, en educación, en seguridad, en ayuda social y en ambiente.

Es extremadamente extensa y el dato más curioso es el de los tres escenarios electorales que ofrece para medir intención de voto en las legislativas de este año: uno donde el frente Neuquinizate y el MPN van separados, otro donde ambos espacios políticos van juntos y un tercero donde el frente Neuquinizate integra una alianza con La Libertad Avanza.

Figueroa ya adelantó que la polarización será con los representantes de Milei, aunque también sabe que comparte con el presidente buena parte del electorado. En sus últimas declaraciones se cuidó de no hablar mal del gobierno nacional al que, extrañamente, le colgó una medalla por haberle cumplido “todo” a Neuquén.

Fue una apreciación que no contempló el recorte de fondos en infraestructura, educación y salud que tuvo que salir a compensar la Provincia con fondos propios. Porque Figueroa no parece querer iniciar un enfrentamiento descarnado con el gobierno libertario, al menos, sin un contexto que lo habilite.

Si la receta para la campaña de este año no va a ser ideológica, entonces, muy probablemente sea de gestión. Mejor que decir es hacer, etcétera.

El gobierno provincial inició el año con un “shock” de licitaciones públicas y tiene a la militancia saliendo a explicar que Neuquén está “en obra”, una estrategia para contener a los turistas que se encuentren con desvíos en las rutas.

Parece mentira pero, en una provincia con un retraso en infraestructura de décadas y uno de los gastos per cápita más altos del país, hacer obra pública se convirtió en una novedad a capitalizar. Fue el gran déficit de la gestión Azul del MPN, en especial la de Omar Gutiérrez que transcurrió en pleno despegue de Vaca Muerta con su correspondiente alza de regalías.

El presidente del partido provincial ya cumplió un año corrido de la escena política, aunque este año se verá obligado a adoptar otro rol cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral y, más precisamente, el debate sobre la unidad o no del MPN con el frente político de Figueroa.

Ha sido particularmente llamativa su ausencia en público en los últimos meses del 2024. Ni siquiera publicó un pronunciamiento tras los ataques a la sede de la Junta de Gobierno y la Seccional Primera que conmovieron a la militancia. Sus redes sociales son un compendio de aniversarios con fotos de su paso por la gestión. Gutiérrez ha guardado un estoico silencio frente a las críticas de Figueroa hacia su gobierno, aunque es cierto que fue recompensado con un cargo más que envidiable en YPF.

Es una suerte de equilibrio que podría torcerse si finalmente llega a la fiscalía la denuncia penal que se está analizando contra un emblema del gutierrismo en un despacho con mucho protagonismo de la actual gestión. La construcción de canchas de césped sintético en decenas de municipios podría abandonar el plano de la crítica política para mudarse al terreno judicial.