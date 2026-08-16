Socios por conveniencia de cara al 2027

La mutilación que sufrió la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la falta de señales positivas en la economía obligó al oficialismo a un cambio de agenda y a recuperar instancias de negociación con los gobernadores más allá de los Aportes del Tesoro de la Nación. Sin embargo la falta de precisiones y la especulación individual todavía mantiene congelada la reforma política que entusiasma y necesitan los hermanos Milei.

En Casa Rosada coinciden en que eliminar las PASO dificultaría la unidad del peronismo y la legitimación de candidaturas de la oposición. Algunos encuestadores, incluso cercanos al peronismo, anticipan que sin Primarias la oposición quedaría fragmentada y, si además LLA confluye en una alianza con el PRO, Javier Milei podría alcanzar el 40% de los votos en primera vuelta y evitar un ballotage. Si en cambio hubiera PASO, indican, un candidato de una oposición unida podría llegar a una segunda vuelta y capitalizar el enojo con el libertario. Otros advierten: no siempre el que pierde acompaña.

La reforma aún no puede avanzar por falta de precisiones del oficialismo y por la larga lista de reclamos de gestión de los gobernadores. De yapa una tercera vía aparece en gestación, sea con el banquero Jorge Britos o con el empresario de medios Daniel Hadad que en la presentación de una película sobre San Martín y Sarmiento logró una convocatoria de tal magnitud que expone la debilidad de cualquier otro candidato a Presidente.

En ese contexto el jefe de gabinete Diego Santilli habilitó el cuentakilómetros para reunirse con gobernadores del Norte Grande, entre ellos quienes le restaron votos al Gobierno en el tratamiento de las leyes de Tierras y Manejo de Fuego. En Misiones volvió a foja cero con el local Hugo Passalacqua; el salteño Gustavo Sáenz; el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo. En los próximos días seguirán las conversaciones.

Santilli también viajó a Catamarca y subió a la gira al ministro de Economía Luis Caputo que tuvo que salir a negar que guarde la plata del Impuesto a los Combustibles Líquidos para mantener el equilibrio fiscal. El acto fue celebrado por el gobernador Jalil y su vecino santiagueño Elías Suárez, satisfechos por la firma de un convenio que pone en marcha el Acueducto Albigasta, una obra de $ 100.000 millones. Cabe aclarar que se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no con fondos del Estado Nacional.

En espejo reaccionaron por un lado La Libertad Avanza y por el otro Unión por la Patria. Casi en simultáneo se armó una cumbre entre los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora, exgobernador y actual senador, además de Máximo Kirchner, Sergio Massa y los jefes de los bloques parlamentarios Germán Martínez y José Mayans. Acordaron poner toda su energía para defender las PASO intentando repetir la jugada parlamentaria que terminó con la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego. Los aguarda la titánica misión de convencer a los jefes provinciales y legisladores no alineados con el PJ nacional.

Del otro lado Karina Milei llamó a Mauricio Macri después de una gestión de Santilli que rompió el hielo entre ellos. Una alianza con el PRO le conviene a la Casa Rosada para engrosar el caudal político de Milei mientras que los amarillos -no todos- creen que así anudan su supervivencia.

También esta semana en que no se vio al Presidente, su hermana estuvo omnnipresente. Entre otras actividades inauguró un local de La Libertad Avanza en San Telmo aunque para operar sobre el electorado bonaerense. Cosas que pasan en el área Metropolitana.

Coincidió la conversación entre la hermanísima y Macri con el anuncio del pacto LLA-PRO en Bariloche donde debutan con lista conjunta para la Carta Orgánica municipal. También Río Negro fue una provincia adelantada con la unidad del peronismo local. Eso sí que por ahora parece una misión imposible a nivel nacional.