Milei presentará el Presupuesto 2027 en Diputados y prepara la negociación con los gobernadores

El presidente Javier Milei presentará personalmente el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre, fecha límite establecida para que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa al Congreso.

La Casa Rosada decidió que el mandatario vuelva a exponer ante los legisladores los principales lineamientos económicos y fiscales para el próximo año, después de que en 2025 optara por presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada.

La última vez que Milei había utilizado el recinto para presentar un proyecto presupuestario había sido el 15 de septiembre de 2024, cuando defendió ante los diputados la iniciativa correspondiente a 2025.

El equilibrio fiscal, como eje

El Gobierno pretende que el discurso presidencial vuelva a tener al equilibrio fiscal como uno de sus principales ejes y que permita establecer las prioridades económicas para 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales.

En el oficialismo también consideran importante llegar a los comicios con una ley de Presupuesto aprobada y vigente, para evitar una nueva prórroga.

El proyecto de Presupuesto 2025 no logró ser aprobado por el Congreso, mientras que el correspondiente a 2026 fue sancionado durante las sesiones extraordinarias de diciembre y se convirtió en el primer presupuesto aprobado durante la administración de Milei.

La negociación con los gobernadores

La presentación del proyecto abrirá una nueva etapa de negociaciones entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los bloques aliados.

En la Casa Rosada anticipan que cuestiones como la distribución de recursos, las obras públicas y los programas destinados a las provincias volverán a ocupar un lugar central en las conversaciones.

El escenario se cruzará además con las negociaciones políticas que el oficialismo mantiene para avanzar con la suspensión de las PASO.

La estrategia del Gobierno apunta a alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales antes de que comience formalmente el año electoral. En ese proceso, los recursos y proyectos de interés para las provincias forman parte de las conversaciones.

Las reformas que el Gobierno quiere impulsar

El Ejecutivo no prevé que el Presupuesto sea inmediatamente la única prioridad legislativa.

Antes de concentrar la discusión en la ley de gastos e ingresos, el Gobierno busca avanzar con una agenda que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal, el super-RIGI y la reforma política.

La intención oficial es evitar que el tratamiento presupuestario absorba las negociaciones vinculadas con estas iniciativas y, especialmente, con la suspensión de las PASO.

Una vez realizada la presentación presidencial, la conducción oficialista en Diputados deberá definir cómo organizar el tratamiento del proyecto.

A diferencia de otras iniciativas, el Presupuesto requiere acuerdos más amplios debido a la distribución de partidas, las transferencias a las provincias y las proyecciones económicas que contiene.

Por eso, el Gobierno prepara una negociación específica con gobernadores y bloques dialoguistas para conseguir los votos necesarios para su aprobación.

Con información de TN.