Weretilneck y su plan sorpresa

El oficialismo programa sorprender. Es posible se convoque a sesión de la Legislatura, que está en receso, y se incluya el tratamiento de los contratos petroleros y la adhesión al RIGI.

Weretilneck descubrió cierta referencia y confianza en Nación, ganando tiempo para que su administración haga pie.

El resto queda supeditado al éxito de la renovación petrolera y, también, de los resultados de los proyectos de extracción de oro y el posible asentamiento en Punta Colorada de la planta de GNL.

Río Negro formalizó sus primeros acuerdos con Nación, con promesas de reactivar obras. Poco, pero es suficiente para el gobernador y su postura frente a la gestión de Milei.

Todo tiene su proceso aunque hay tiempos que buscan acelerarse. La singularidad es el apuro con la prórroga de los contratos petroleros si se cree en el relato oficial, el cual, se ajusta a la previsibilidad del sector y que los ingresos para la Provincia serán precarios.

No arriesgan números y el único expuesto fue por la negativa. “No se llegará -incluso con las 21 concesiones- a los 70 millones de dólares”, lanzó la subsecretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya.

La renegociación del 2014/2015 permitió el atesoramiento de 165 millones (hoy, con la depreciación del dólar en esta década, rondaría los 230 millones). Un cálculo independiente proyecta que la inyección estará entre los 100 y 130 millones de dólares.

Eso si explica cualquier premura. Parte por eso y también por estrategia, el oficialismo acelerará su tratamiento en la Legislatura, con un cronograma exprés durante el receso que se inicia este lunes. Sorpresa y desbarajustes para los planes de los legisladores.

Previamente, el Poder Ejecutivo ofrecerá reformas y cesiones. Algunas que ya preveía cuando presentó el proyecto, como que la participación de los municipios en los ingresos por los contratos petroleros será superior y, entre otros, una injerencia mayor de la Comisión de Seguimiento.

El apresuramiento llegará también a las petroleras y, por eso, el texto definitivo establecerá un plazo para que expresen su interés o no por conservar sus concesiones. Serán, posiblemente, 90 días entonces en octubre Energía podrá disponer de la mayoría de las renegociaciones posibles.

La diligencia impuesta a la Legislatura se explicará además por la adhesión al RIGI. Weretilneck pretende cumplir con un rápido alineamiento al capítulo de la promoción nacional de inversiones y mantener su persuasión por la localización de la planta de GNL en la Provincia.

Puntualmente, el proyecto del aval al RIGI explica porque aún no se formalizó la jugada legislativa. No fue remitido a la Legislatura y no ocurrió porque la norma nacional no fue publicada. Eso ocurriría este lunes -afirman en Nación- y si así sucede, habrá presentación del proyecto del gobierno de Río Negro y, posiblemente, se abrirá la ruta parlamentaria, que incluiría una convocatoria a sesionar para el próximo viernes 12.

Otro expediente podría enviarse y, según lo poco que trascendió, sería una revisión de Ingresos Brutos para ciertas actividades económicas, preparado por el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.

Río Negro requiere de fondos para las políticas y programas desactivados y, también, cumplir con sus deudas. Al despuntar septiembre vencerá otra cuota del Castello por 46 millones de dólares.

Río Negro formalizó esta semana sus primeros entendimientos con la Nación, acotados a precisar qué pasará con las 74 construcciones que hasta el año pasado financiaba en la Provincia. Dará continuidad, según se prometió, a un poco más de la mitad.

Es un diálogo y consenso vaporoso, pero parece suficiente para Weretilneck, como cambio de actitud nacional. Poco a poco, los interlocutores aparecen, con la permanencia del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y apariciones del poderoso asesor Santiago Caputo. Así, este lunes, el rionegrino estará en Tucumán con su adhesión al pacto propuesto por el presidente Javier Milei.

El gobierno provincial resiste y, por ahora, acucia el conflicto docente, reactivado por los paros de Unter y los descuentos de inasistencias . Los puentes entre ellos están caídos aunque, en los últimos días, el gremio docente consiguió la activa intermediación del mandamás de ATE, Rodolfo Aguiar.

En las próximas horas, seguramente, asomarán rasgos de distensión. Ese estado de las cosas hoy, especialmente, buscado.