La posible localización de otra megainversión de YPF en Río Negro, además del oleoducto Vaca Muerta-Punta Colorada, abrió una competencia con Buenos Aires, que descontaba la construcción del proyecto de exportación de GNL en Bahía Blanca.

La definición del asentamiento se plantea entre junio y julio entonces aparecen cabildeos de las ventajas y desventajas de cada región, atravesados por los intereses políticos y comerciales.

La opción de Río Negro -puntualmente en Punta Colorada (Sierra Grande)- se hizo visible este año aunque desde la administración rionegrina aseguran que las solicitudes son muy preexistentes.

Hoy, la Provincia parece tener predominio en la evaluación de YPF por sobre la posibilidad de asiento en el puerto de Ingeniero White y, por eso, las últimas reacciones públicas expuestas por Buenos Aires, esencialmente de las autoridades y las entidades bahienses.

Simultáneamente, se conoció de que el gobernador Alberto Weretilneck envió una nota institucional al presidente de YPF, Horacio Marín para ratificar el respaldo de Río Negro a esa inversión y, además, compromisos de beneficios.

Previamente, el marco nacional recién estará dado si hay RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), que figura en la debatida Ley Bases que se trata en el Senado. Días atrás, Marín fue contundente. «Sin RIGI, no habrá GNL en el país», dijo.

Weretilneck siempre apoyó ese punto y, recientemente, amplió el voto favorable de JSRN (senadora Mónica Silva) a la Ley Bases, salvo algunos artículos.

En Bahía Blanca relacionan esta última posición con la inclinación de YPF por Punta Colorada pero, en realidad, la consonancia con la petrolera es anterior y amplía, empezando por la ya iniciada ejecución del oleoducto de Vaca Muerta a Punta Colorada.

Aporta, también, la estrategia conjunta de Río Negro y Neuquén.

Hace dos semanas, en un almuerzo del Club del Petróleo, el Jefe del Gobierno neuquino, Rolando Figueroa valoró la importancia de concretar el GNL y agregó estar «convencido de que tiene que salir desde el puerto de Río Negro».

Weretilneck mandó -sin información oficial- la nota a Marín y, por ahora, no exagera en la militancia pública. ¿Tendrá información privilegiada que le señale que no es necesaria o, tal vez, no sea el tiempo? Posiblemente.

La secretaría de Energía de Río Negro respeta la prudencia. “Se abrió una ventana y aparece como opción para el proyecto. No hay definición todavía, pero el gobierno provincial quiere competir porque entiende de las ventajas de Punta Colorada. Pero, somos respetuosos porque no queremos confrontar”, manifestó la funcionaria en diálogo con Río Negro.

La mayor señal pública de Marín ocurrió a mediados de abril en Neuquén, en el foro Vaca Muerta Insights. «Seguramente, va a ir a Punta Colorada», lanzó el presidente de YPF al empezar a detallar la primera parte de la exportación de GNL.

Además, las pocas proyecciones difundidas fueron aportadas por el propio Marín, en sus exposiciones o entrevistas recientes.

Hay una ventana y Río Negro aparece como una opción. No existe una definición, y vamos a competir con las ventajas de Punta Colorada». Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro.

Viajará en junio a Kuala Lumpur (capital de Malasia) para reunirse con sus socios de Petronas, estimándose que se progresará en la localización.

En Bahía Blanca se enumera que dispone de un puerto y de vías de comunicaciones, como también, del polo petroquímico aunque su mayor débito correspondería a la característica natural de su estación marítima.

La profundidad de las aguas de Punta Colorada es la gran ventaja para la opción rionegrina, que ya pesó en el proyecto de exportación de petróleo. Hasta la traza del oleoducto (que ya se construye) es un elemento en su favor en la presente disputa.

Las características y las fases de la inversión, según YPF

El presidente y el CEO de YPF, Horacio Marín llegó a la petrolera estatal después de décadas en Tecpetrol (Grupo Techint).

Cuenta que su plan energético para lograr exportar 30.000 millones de dólares tiene cuatro pilares, con el desarrollo del LNG.

Ese proyecto Argentina LNG tiene «tres fases».

La primera -precisa- «con un solo socio (la malaya Petronas) que es un barco y estará para el 2026 o el 2027. «Seguramente, va ir a Punta Colorada y se va a empezar exportar», lanzó en Neuquén. «Es un barco que tiene todo, hace todo», es decir, «tenés que hacer algunas conexiones y ya está».

La segunda «se está haciendo la ingeniería» con Petronas y hay «que armar el consorcio con otros actores argentinos», que serán cuatro o cinco más. Serán otros dos barcos, uno programado para el 2029 que será de YPF y Petronas, y el otro de la industria, que llegará en el 2030.

Finalmente, la tercera, la planta en tierra que será la inversión importante, prevista para el 2031 y habrá sumado unos 120 millones de metros cúbicos y «podremos decir que duplicamos la producción de gas y de petróleo en la Argentina, alcanzando la exportación de 30.000 millones».

En sus exposiciones y entrevistas, Marín sumó detalles de la magnitud del megaproyecto. Serán «tres gasoductos como el Néstor Kirchner y un costo de 6.000 millones».

«La infraestructura total será de 30.000 millones y, además, su desarrollo requerirá de ocho Fortín de Piedra», en referencia al complejo de Tecpetrol en Vaca Muerta donde llegaron a participar unas 4.500 personas en los picos de la obra y un millar de Pymes.

Calculó una inversión final de 50.000 millones, que consideró «la más grande infraestructura de la historia argentina». Marín reiteró que el país necesitará de incentivos para su concreción. «Tiene que ser rentable» y «competitivo», remarcó. Así, condicionó el plan de LNG a la aprobación del RIGI en el Congreso.

Advirtió, también valiéndose de su experiencia en Fortín de Piedra, de un inconveniente. «(Aquella ejecución) se demoró un mes por falta de operarios».

Las ventajas y las desventajas con miradas de ambos lados

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández remarcó que su puerto tiene una «ubicación estratégica» para «el desarrollo logístico y económico de la región».

Afirma como «ventajas» a sus «condiciones naturales, infraestructura, beneficios normativos y puntualmente que en Punta Colorada YPF va a construir un puerto y la terminal de exportación de petróleo crudo de Vaca Muerta, una obra que ya está iniciada».

Jorge Natali es bahiense pero, desde hace 50 años, es residente de Playas Doradas (a 8 km de Punta Colorada). «Es un barrio de Sierra Grande», remarca y pondera esa zona para la localización.

No oculta su malestar por publicaciones bonaerenses donde se desdeña a Punta Colorada. «Acá, hay agua, gas, energía y mar de aguas profundas», enumeró en un largo repaso de condiciones en favor del asentamiento.

«Además, hay que poblar la Patagonia», agrega y, también, menciona desventajas del puerto de Bahía Blanca, como de su permanente dragado y tránsito de barcos.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Federico Subieses (UxP) es el mayor actor institucional en la defensa de Ingeniero White.

Acá, hay agua, gas, energía, y mar de aguas profundas. No es necesario ningún dragado. Además, hay que poblar la Patagonia» Jorge Natali, residente y dueño de una hotelería en Playas Doradas (a 8 km. de Punta Colorada).

En recientes declaraciones, el jefe comunal habló de que el gobernador Axel Kicillof estaba «cerca de generar una reunión con la empresa».

La mayor presión bonaerense es pública. Así, la mayor ofensiva política de Susbielles fue relacionar la opción de Río Negro como producto del «plan canje» en referencia al apoyo de JSRN al proyecto de la Ley Bases.

«La realidad es que cambió la circunstancia política», dijo mientras depositó su confianza en Petronas porque «es una empresa muy seria» mientras criticó a Marín por sus antecedentes en el Grupo Techint. «Puede llegar a haber un conflicto de intereses», declaró en la entrevista en La Brújula 24 de Bahía Blanca.

En referencia a las ventajas bahienses, el intendente recuerda el trabajo conjunto con las petroleras en la elección de su puerto y, por eso, se generó una reserva de 1200 hectáreas.

Valoró que White «opera todos los días del año, no dependes del clima», tiene accesos ferroviarios y ductos al pie de los muelles, como también, ponderó que Bahía tiene «personal especializado» y es «el principal polo petroquímico de la Argentina».

»La ciudad va a crecer en cualquier circunstancia», pero «lo justo sería que esto se concrete como estaba previsto», lanzó.

Hidrógeno Verde y su espera inalterable

El plan de Hidrógeno en Punta Colorada sigue sin avances por motivos nacionales y otros externos.

Los incentivos incluídos en el debatido RIGI alcanzaría la inversión del megaproyecto de Fortescue pero, aún lograda esa aprobación, restaría aún el marco regulatorio para esa actividad.

Tampoco, el incipiente mercado del Hidrógeno Verde evidencia signos alentadores para su desarrollo.

En Río Negro, FFI progresa si en la instalación del complejo eólico de Cerro Policía, con la estatal Eólica Rionegrina SA.

En Hidrógeno Verde, la firma australiana avanzó más en su proyecto en el nordeste de Brasil, puntualmente en Pecém (Ceará), y prevé una inversión de 5 mil millones de dólares.

La compañía planteaba iniciar su producción en el 2027 y, para eso, dispone de la licencia ambiental, pero se advierte que su funcionamiento no será rentable si no existe una rebaja en el precio de las tarifas energéticas.

Las consultores especializados indican que el costo internacional de la energía debería disminuir en -por lo menos- un 50% para que el valor de producción del hidrógeno pueda competir con el gas natural.