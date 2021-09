Organizaciones sociales cancelaron la movilización a favor de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández desalentó la movilización a la que había convocado Juan Grabois para esta noche frente a la Quinta de Olivos.

“Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

Las palabras del Presidente llegaron poco después de que el referente de las organizaciones sociales Juan Grabois convocara a una marcha a la Quinta de Olivos por “la paz y la democracia”.

El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie decidieron "levantar" la movilización que estaba prevista para esta tarde a Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno nacional y para "fortalecer el Frente de Todos" (FDT)

"Por una cuestión de responsabilidad política, levantamos la movilización", dijo a Télam Gildo Onorato, integrante de la conducción nacional del Movimiento Evita, en tanto que el titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, también confirmó a esta agencia que la manifestación "fue suspendida hasta nuevo aviso".