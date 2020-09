Otro domingo con "cero" casos de covid-19 en Roca: las razones

Las muestras tomadas en los hisopados no se procesan los domingos en el López Lima.

La curva no bajó abruptamente en Roca. El último reporte con novedades sobre la pandemia por covid-19, emitido anoche por el gobierno provincial, no tiene casos positivos en la ciudad más poblada del Alto Valle porque algunos domingos no se procesan muestras de hisopados en el laboratorio del hospital Francisco López Lima.

El parte del Ministerio de Salud consignó la muerte de un hombre de 73 años y la recuperación de 36 personas en la ciudad, pero no aparece ningún caso nuevo confirmado.

Esta situación ya se había registrado semanas atrás y desde la dirección del López Lima informaron que se debía a la falta de personal especializado para realizar las pruebas de PCR en el laboratorio del hospital. Los fines de semana, ante la necesidad de dar descanso a esos pocos profesionales que llevan adelante la tarea, aparecen reportes con una mínima o nula cantidad de casos nuevos.

A veces la cifra no es cero porque se reportan contagios por análisis realizados en días previos y los resultados no alcanzan a cargarse en el sistema SISA o bien porque se trata de muestras tomadas por el laboratorio privado que también realiza testeos en Roca.

De todas maneras, durante los últimos domingos nunca había sido tan bajo el registro de nuevos casos. El 6 de septiembre se informaron 20 confirmados; el 30 de agosto fueron 10 y el 23 de agosto el reporte indicó que hubo 19.

Casi un mes atrás, el 16 de agosto, ocurrió una situación similar a la de ayer, con un solo caso confirmado.

A pesar de esta singularidad de domingos sin búsqueda de casos como en el resto de la semana, Roca se mantiene con 450 casos de coronavirus activos.

En la ciudad las terapias intensivas siguen al 100% y se trata del lugar de la provincia con mayor cantidad de fallecidos por la pandemia, con 51 casos.

Desde el primer positivo en la ciudad, ya transitaron por la enfermedad y se curaron 1.296 personas.