Ozzy Osbourne y Elton John, bella y sincera colaboración

La leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne y Elton John sorprendieron (o no) con una preciosa colaboración. Se trata de "Ordinary man", una canción que funciona como segundo adelanto del disco que llevará justamente ese nombre, "Ordinary Man". El primer single del disco que saldrá el próximo 21 de ferbrero había sido "Under the Graveyard".

Pero Elton John no es el único invitado en el disco de Ozzy Osbourne. También aparecerán Slash, Post Malone y Tom Morello. Es más, la banda con la que trabajó el ex Black Sabbath en Los Ángeles estuvo formada por Andrew Watt en guitarra, Duff McKagan (Guns N' Roses) en bajo y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) en batería.

"Simplemente se dio", explicó Ozzy acerca de los invitados. "Slash es un querido amigo, al igual que Elton. Cuando estaba componiendo 'Ordinary Man' me recordó a una vieja canción de Elton y le dije a Sharon (su esposa y manager) 'Me pregunto si él cantaría en el tema'. Lo consultamos y sorprendentemente él estuvo de acuerdo, y canta y toca el piano en la canción".