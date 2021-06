Pablo Pérez: ''si salió campeón Colón, nosotros podemos hacer lo mismo''

Pablo Pérez transita una etapa floja de su carrera futbolística. Después de perder la final en Madrid contra River con la camiseta de Boca en 2018, tuvo un paso intrascendente por Independiente (que todavía le debe plata al Xeneize por su pase) y en el último torneo dejó bastante que desear como todo el plantel de la Lepra.

"Lo de Colón me dio esperanzas, me da esas ganas y ese deseo que se puede salir campeón. Si River y Boca fallan, si Racing, Independiente y San Lorenzo fallan, nosotros tenemos que estar ahí. Da bronca, esperanza e ilusión para trabajar y pensar que si no fue el semestre pasado puede ser el próximo, pero tenemos que corregir muchas cosas, trabajar cuatro veces con todo el esfuerzo del mundo, si sale campeón Colón nosotros podemos hacer lo mismo", fue parte de las frases que dejó en la conferencia de prensa de hoy.

El volante tuvo autocrítica y dijo que le piden disculpas al hincha, que no quieren el mal para el club y se hacen cargo por no haber tenido el semestre que querían.

Tras perder el clásico como visitante con Central, quedar eliminados de la Copa Argentina por Sarmiento de Junín y de terminar últimos en el torneo local, en el semestre pasado, Pérez fue el primer referente del plantel profesional que habló en una conferencia de prensa, tras la práctica matutina del plantel de Newell's.

En el Complejo Deportivo Jorge Griffa, señaló que "no fue el semestre que deseábamos ni esperábamos para el club y lo sabemos bien porque somos responsables. Debemos trabajar mucho y no tengo dudas de que si tiramos todos juntos para el mismo lado, vamos a salir adelante".

Pérez, de 35 años, fue consultado sobre las elecciones del 25 de abril último, suspendidas por la pandemia. Al respecto, sostuvo: "no voy a contestar nada sobre lo político porque es algo que no está a nuestro alcance, tenemos un dirigente que baja una línea y nosotros la respetamos, hoy nadie más que (el vicepresidente segundo) Cristian (D'amico) quiere lo mejor para Newell's. Los dirigentes trabajan para el bien del club y nadie quiere que le vaya mal. Se pueden equivocar fuera de la cancha, como nosotros adentro, pero hay que unificar todo y tirar para adelante".

En ese sentido, el futbolista agregó que "ni el presidente que estuvo antes ni el que está ahora ni el que vendrá quieren que a Newell`s le vaya mal, ellos bajan una línea y nosotros tenemos que seguirla".

Sobre el nuevo entrenador, que regresó al club tras el breve paso de Germán Burgos, Pérez declaró: "Gamboa es un técnico motivador. Conoce todo del club y tiene historia. Nos va a ayudar muchísimo. Ya lo tuve y hoy está con muchísima más energía. Me pone contento que esté acá. Nos ayudará a estar mejor que el semestre pasado".