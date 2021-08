Padres autoconvocados de la EPET N° 10 pidieron garantías de seguridad para la presencialidad

La comisión de padres autoconvocados de la EPET N° 10 concretó una sentada en el playón del establecimiento para reclamar que en la vuelta a la presencialidad se haga en condiciones seguras y para la totalidad de alumnos y alumnas. A esta institución asisten 890 estudiantes en dos turnos y ante la falta de espacios áulicos, ya se instalaron los tráilers -dos para taller y dos como aulas- aunque todavía está en proceso de reparación un sector de baños y de calefacción.

La convocatoria partió del grupo de madres y padres autoconvocados y que ya con anterioridad a la pandemia se empezaron a movilizar para reclamar porque se cumplan las condiciones edilicias para sus hijos e hijas. "Queremos que la escuela esté habilitada para todos los cursos, no solamente primero y sexto año y que pronto se arregle todo", dijo Nadia Fonseca, una de las voceras.

Daiana Soto, que la acompaña refirió que los alumnos de 2° año (son siete divisiones) "no conocen la escuela, no saben lo que es compartir con los compañeros ni tampoco lo que es tener clases de taller", porque desde que ingresaron a la escuela el año pasado no tuvieron presencialidad.

"Todos estamos a la espera, trajeron los tráilers que son parches, pero nos sirven, lo que queremos es que comiencen las obras de aulas y talleres, que haya herramientas en el taller porque hubo un robo y no se recuperaron todas. Y no se pudo volver a comprar todo", aclaró Daiana.

Junto a las familias, y a las y los estudiantes estuvieron también preceptores y algunos docentes que forman parte de la minoría del gremio ATEN, en Cutral Co y Plaza Huincul.

Las madres refirieron que esta escuela es una de las que se designan habitualmente para las elecciones. De hecho está incorporada en las del próximo 12 de septiembre. Y desde la dirección del establecimiento se hizo la advertencia a las autoridades electorales que las puertas de las aulas no tienen los picaportes, por lo que para que funcione el cuarto oscuro deberán reponerse. Ya hubo compromiso de reponerlos.

"A mí me apura el hecho que puedan venir a la escuela en un lugar seguro, donde no tengan problemas edilicios"; especificó la madre.

Mientras se llevaba adelante la sentada, los presentes observaron la llegada del personal que debía hacer el arreglo del gas en el edificio de taller. Se estima que en una semana debería quedar reparado el sistema de calefacción, con la habilitación de Camuzzi Gas del Sur.

Mientras tanto, desde el equipo directivo se adelantó que estiman que para septiembre, las siete divisiones de 2° año que todavía no tuvieron clases presenciales, puedan hacerlo.