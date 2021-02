Padres “autoconvocados” reclaman por las escuelas técnicas de Cutral Co y Huincul

Un grupo de familias denominado “padres autoconvocados” insistirán ante diferentes estamentos por la situación edilicia de, por los menos, las dos escuelas técnicas que funcionan en Cutral Co y Plaza Huincul. Aunque hay otros establecimientos con problemas, la sobrepoblación en estas instituciones hace que se insista en la construcción de una nueva escuela.

Durante estos últimos días, las familias que empezaron a movilizarse por separado resolvieron juntarse para hacer un reclamo colectivo. Iniciaron un recorrido por los edificios donde deberán acudir sus hijos e hijas y, en algunos casos, les permitieron el ingreso para que pudieran ver las condiciones de las instalaciones.

Entre las que se recorrieron estuvieron la EPET Nº 1 de Cutral Co y la EPET Nº 10. “La idea es llegar a más personas, para hacer el reclamo en conjunto”, explicó una de las madres, Soledad Dediego. Entre mañana y el lunes tienen previsto una reunión con los vocales gremiales, con representación en el CPE recién asumidos. A la vez, con el defensor del Niño, la niña y el Adolescente, Lautaro Arévalo.

“En el año 2020, a pesar de la pandemia, enviamos notas por la falta de espacio en la EPET Nº 10, por ejemplo”, subrayó. Las madres y padres comprobaron que, más allá del protocolo de pandemia que incluye los tótem con alcohol y las servilletas de papel, la ventilación no se puede realizar de manera adecuada.

Aunque aclaran que quieren a sus hijos en las aulas, no están seguros de que se pueda cumplir con las medidas sanitarias. “Las ventanas están soldadas y si bien empezaron a desoldarlas, no tienen el brazo para abrirlas y si es necesario que se disponga la ventilación cada 80 minutos, esto no será posible en las actuales condiciones"; describe como uno de los problemas advertidos en la recorrida.

Aunque ya se comenzó con el desmalezamiento y se inició el proceso de retiro se observa que “es todo a último momento y no se puede garantizar las condiciones así”. En la EPET Nº 10 concretamente se insiste en la construcción de la sala de actividades físicas y más aulas porque no son suficientes.

“Tenemos las notas con la ministra Cristina Storioni, donde está el compromiso de ejecución, tenemos el número de expediente y sabemos que en el presupuesto figuran 12 millones destinados a la Nº 10 y 18 millones a la EPET Nº 1, pero no sabemos qué se va a hacer con eso”, mencionó.

Las familias recorrieron el CPEM Nº 6, de Cutral Co, donde hubo limpieza y desmalezamiento y en términos generales, puede estar en condiciones. Sin embargo, necesitan que las autoridades les puedan dar respuestas concretas. Entre las dos escuelas técnicas existe una matrícula que ronda los dos mil estudiantes.