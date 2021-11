Paisajismo patagónico con la firma de Cristina Le Mehauté, en una casa en Rada Tilly

La dueña de esta casa, ubicada en Rada Tilly, en Comodoro Rivadavia es una profesional y deportista joven que está feliz con la morada que ha sabido construirse en este sitio tan lindo de la Patagonia, donde se siente perfectamente confortable. En la planta baja está el living, comedor, cocina y baño y en la planta alta dormitorio, el gym y un baño. Todo el proyecto lo realizó el estudio Freile Méndez, quien cuando hubo que hacer el paisajismo recurrió a la reconocida Cristina Le Mehauté.

Como la clienta viaja muchísimo por trabajo y por aventuras deportivas se necesitaba crear un entorno natural de bajo mantenimiento. Fue así que de inmediato Cristina y su equipo se puso manos a la obra. “Luego de estudiar cuál es la personalidad, el rumbo y las costumbres de nuestra cliente, lo que resolvimos fue transportarla a lo que más le gusta que es andar en bicicleta por la montaña. Entonces nuestro norte fue desparramar la montaña sobre la superficie de la reja, en formato mural y de este modo ampliar en su parte más estrecha el espacio”, comenta la paisajista a “Río Negro”.

“Obviamente esta imagen se expresa sobre la superficie del suelo en forma de vegetal vivo nativo e idéntico a la imagen que se sostiene en la reja”, agrega.

«Que sea de bajo mantenimiento»: con esta consigna Cristina Le Mehauté diseño este proyecto, en la costa chubetense.

Renders gentileza Estudio Freile Méndez



El tono rojo es el que tiñó de complementario del verde; el rojo tendrá, en consecuencia, mucha presencia para ser apreciado por quien viva este jardín.

“El color rojo fue considerado como punto de atención, tanto en macetas de fibra de vidrio para el balcón como los rosales del mismo color apoyados sobre una grilla metálica de igual diseño a la baranda del balcón. Para la pérgola, una maceta de fibra de vidrio roja junto a un rosal trepador. Complementan el diseño un sofá en L de aluminio”, apunta Le Mehauté.

El desarrollo del jardín se compone esencialmente de la flora nativa (Colliguaja Integerrima) vigente sobre la piedra partida, motivando así un crecimiento libre y de orden natural.

El marco y el contexto se compone de una reja de seguridad ciega, en el lado exterior blanca, acompañando la arquitectura y en el interior con un mural referente a la montaña, donde este jardin continua visualmente en la reja.

El jardín se extiende en la vereda verde se extiende el jardín; en el margen de la reja se acompaña con rosales trepadores rojos en toda la esquina.

Destellos rojos, «el color» que distingue este diseño de Cristina Le Mehauté para una joven profesional que vive viajando y que tiene su morada en Rada Tilly, Comodoro Rivadavia.

Quién es Cristina Le Mehauté

Una de las figuras más relevantes del arte del paisaje en Latinoamérica, Cristina Le Mehauté desde muy pequeña tuvo un natural don e imaginación para utilizar la naturaleza como lenguaje y a la experiencia como primer maestra a través del conocimiento de las plantas, los suelos, los tiempos, las sombras. Su repertorio no es más ni menos que la naturaleza y la combina con elementos y colores para crear obras con un lenguaje artístico que los integra.

Con 50 años de trayectoria desarrolla proyectos de una gran diversidad programática y de escala. Esta diversidad abarca desde balcones y terrazas de casas particulares, hasta proyectos institucionales o comerciales de gran envergadura.

La casa ya está lista y habitada y el paisajismo en evolución.

Algunas de las obras más recientes incluyen el Alvear Art Hotel, Alvear Puerto Madero Hotel, el edificio El Aleph (proyecto de Foster + Partners), Art María (Torres con certificación Leed. Puerto Madero. Proyecto para estudio Izquierdo) y el Hotel Casino Carrasco en Montevideo.

Participó durante 14 años consecutivos en la prestigiosa muestra Casa FOA, obteniendo numerosos premios; hoy sigue participando como jurado. Gran parte de su obra se encuentra plasmada en el libro “Cristina Le Mehauté – Paisajismo como expresión”, editado en 2006. Fundó además en 2005 el Curso ANIMESE, un curso intensivo de diseño orientado al paisaje, focalizado en el desarrollo de la creatividad.

Cristina Le Mehauté.

EN PRIMERA PERSONA, por Cristina Le Mehauté

Nací en Burzaco cuando era pueblo, hija única con clorofila en las venas. A los 9 años descubrí una forma de ubicar el verde, cuando mi tía abuela me mostró una crassula dentro de una taza francesa rota.

De mirada observadora, manos en el barro y los pies en la tierra como buena taurina, esa soy yo.

Mis tres años de arquitectura no consiguieron convencerme que iba a ser mi profesión y mi año de biología solo me demostró que la biblioteca de la ciudad universitaria me quedaba muy lejos; trabajar, era prioridad.

Sí, mis maestros, el kiosco, en mi casa, casi la calle, el andinismo enseñándome lecciones difíciles de aprender y el arte con genios únicos que sacaron de mi lo esencial, que es la expresión y como si esto fuera poco, un día a mis 50 años alguien me acercó una tarjeta de mi abuelo al que no conocí, que había sido un francés floricultor en Santiago del Estero, y ya no pude negar ese impulso que me lleva de la mano.

Saqué alguno que otro premio, escribí mi libro, estoy haciendo un documental que cuentan mis 50 años de profesión y este camino me llevó de viaje por lugares que jamás imaginé iba a conocer.

Con estos años de profesión, el mayor premio, es estar viva y ver algunas miradas que se emocionan frente a mi obra. ¡Qué más puedo pedir!