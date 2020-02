Pappo: entre el respeto por Spinetta y las permanentes chicanas a Charly

"Spinetta es un genio; Charly García; no. Es un talento, pero no un genio", opinó alguna Pappo, en declaraciones que en pocas palabras sintetizaron su sentimiento y la manera en que se relacionó con los más grandes artistas que dio el rock argentino.

Mientras que mantuvo una amistad muy cercana con Spinetta y, ante varios enojos muy fuertes con lapidarias declaraciones de el Flaco contra su persona, mantuvo un respetuoso silencio; Pappo siempre optó por las chicanas y las expresiones despectivas hacia el hombre del bigote bicolor.



Una corriente de admiración y afecto atravesó a Pappo y Spinetta en los primeros años del rock argentino, que incluyó zapadas compartidas, complicidades y gestos en busca de influenciarse mutuamente.

La decisión de Pappo de vender una guitarra acústica que Spinetta había usado en su etapa con Almendra y le había regalado como prueba de su cariño fue la excusa para que el Flaco se alejara de él.

Pappo y Spinetta en el Festival Pinap 1969



Las más duras palabras de Spinetta contra Pappo, a quien como mínimo lo acusó de ser una pésima influencia en su vida, quedaron plasmadas en el libro "¿Cómo vino la mano?", del periodista Miguel Grimberg, en base a una charla mantenida en 1977.

Los tempranos 80 aflojaron las tensiones al punto que Spinetta invitó a Pappo a tocar como invitado en la presentación del disco "Alma de diamante", lanzado en 1981, con la formación Spinetta Jade.

El músico Javier Malosetti recordó ante Télam la emoción de estar en el Teatro Premier y ver subir "a un tipo de campera negra de cuero, mientras sonaba la base funky de 'Digital Ayatollah´, escuchar el 'crunch' de una guitarra eléctrica con distorsión que se enchufaba y comprobar que era Pappo" quien se sumaba con un memorable solo.

Hubo algunas invitaciones más sobre el final de esa década y principios de los '90, pero el grado de amistad y compañerismo no volvió nunca más a los carriles por los que habían transitado en los inicios.

El quiebre final fue cuando en un confuso episodio, en los primeros años del 2000, Pappo golpeó con dureza en un boliche nocturno a Lucas Marti, ahijado de Spinetta.

El último encuentro entre Pappo y Spinetta se produjo en un aeropuerto cuando ambos se cruzaron en ocasión de un Cosquín Rock y el Flaco increpó con fiereza a Pappo, ante su culposo silencio.

"Si el Flaco Spinetta se enojó, tuvo razón porque eso fue una barbaridad. Si Pappo hubiera estado conmigo esa noche, no hubiera pasado algo así porque yo era una buena influencia para él. Pero esa noche andaba acompañado por gente que lo influenciaba mal", dijo Vitico ante Télam al hablar de ese incidente.

Más allá de la zigzagueante relación, Spinetta nunca dejó de reconocer las virtudes musicales de Pappo y hasta lo homenajeó en su concierto de Las Bandas Eternas al interpretar una versión de "¿Adónde está la libertad?".

En cambio, el Carpo siempre fue bastante despectivo con Charly García, a quien lo acusó de "haber ablandado la milanesa" en el rock argentino al crear Sui Generis.

Más adelante, a principios de los '80, cuando formó Riff, aclaró que lo hacía porque en la Argentina "no había rock".

"Si el rock es Seru Girán, estamos muertos. Es muy buena música, pero no es rock", definió en más de una ocasión al referirse a ese momento.

La opinión de Pappo, por su parte, parecieron hacer mella en Charly, quien cargó con el peso de no ser considerado un roquero por los amantes de los sonidos más crudos.

Sin embargo, en parte de los '90 y los primeros años del 2000, ambos músicos compartieron escenarios, aunque la falta de "feeling" entre ellos resultara más que evidente.

Télam