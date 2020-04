Paro de colectivos en Neuquén si no se abonan los salarios a los choferes

Habrá paro de colectivos en Neuquén si los choferes no perciben el 40% restante de los salarios. La advertencia fue realizada por la Unión Tranvarios Automotor (UTA) a la empresa Autobuses Santa Fe/Indalo, firma que tiene la mayor cantidad de ramales del transporte público de Neuquén.

El secretario general de la UTA, Javier Soto, informó sobre la posible medida de fuerza luego de la audiencia que se realizó ayer, a las 11, en la Subsecretaría de Trabajo. El plazo exacto para que se terminen de pagar los sueldos fue de 24 horas. Si este punto no se cumple, los trabajadores comenzarán un paro total de actividades.

El conflicto comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando los colectiveros pararon las unidades en distintas franjas horarias. La Subsecretaría dictó la conciliación obligatoria por 15 días para garantizar el servicio y convocó a la audiencia de ayer.

Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y se repitió el debate: la empresa afirma no contar con el dinero para pagar los salarios porque el Municipio no le pagó los subsidios pactados, desde el Ejecutivo municipal afirman que pagaron con los porcentajes correspondientes a los movimientos reducidos por la cuarentena, pero resaltan que los montos son suficientes para abonar los haberes. En el cruce, los choferes cobraron el 60% de sus salarios y decidieron no esperar un día más para percibir el porcentaje faltante.