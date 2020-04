Garantizan el servicio de colectivos en Neuquén para este lunes

La Municipalidad, Autobuses Neuquén y los choferes de los colectivos urbanos de Neuquén se reunirán mañana en una audiencia de conciliación obligatoria, dictada por la subsecretaría de Trabajo de la provincia.

La medida fue solicitada por la municipalidad de Neuquén, tras el retiro que llevaron a cabo los choferes de la empresa que tiene el 70 por ciento de los recorridos en la ciudad de Neuquén.

Pehuenche urbana, que tiene cuatro recorridos en la zona este, como Villa Farrel, Belgrano, Centro este, Provincias Unidas, Confluencia y Sapere, continuaba con la prestación habitual (similar a la del domingo) en este tiempo de emergencia por la pandemia.

“Necesitamos tener una tranquilidad para sostener el servicio que lleva a la gente que está trabajando en las clínicas, hospitales, los jubilados que irán a cobrar este lunes y que deben regresar lo antes posible, la prestación en este tiempo es para personas que cumplen tareas esenciales”, destacó el secretario de Movilidad de la comuna, Santiago Morán.

El cese del servicio del jueves respondió a que la prestataria sólo abonó un 70 por ciento de los sueldos a sus empleados. Según información a la que accedió el Municipio de manera informal, se trataría de un accionar que sería de la FATAP (Federación de transportistas) en procura de conseguir una ampliación de los subsidios para el sector.

“Pedimos la conciliación el jueves porque ese día se interrumpió además el contacto con la empresa, no tuvimos interlocutor. Después del primer quite de colaboración (de 8 a 12) intentamos reanudar las gestiones, pero la empresa no nos atendió hasta casi la medianoche y se cumplía el segundo quite (de 15 a 20)”, dijo Morán.

La conciliación fue dictada por la subsecretaria de Trabajo por el término de 15 días.

La medida de la empresa nos tomó por sorpresa porque se habían efectuado los pagos convenidos. Luego se cortó la comunicación, por eso pedimos la conciliación para asegurar el servicio”. Santiago Morán, secretario de Movilidad y Servicios al ciudadano de la municipalidad de Neuquén

Hoy los trabajadores aseguraron que no sólo aún no se le abonó el sueldo en su totalidad, sino que la firma no les provee de jabón para lavarse las manos al término de los recorridos, no le proveyó los barbijos que ahora son obligatorios en Neuquén, y no se cumplía el sábado con la desinfección obligatoria al término de cada recorrido.

“Necesitamos que se nos garantice el servicio público que es para el traslado de las personas que integran el circuito de actividad esencial”, recordó Morán.

Por la emergencia 30 unidades hacen el recorrido urbano con diagrama de domingo. Lo habitual son 110 unidades

Aclaró que aunque la comuna no recibió aún las transferencias nacionales o de provincia correspondientes a los subsidios al gasoil o los aportes destinados a las prestatarias. Para evitar la interrupción del servicio el lunes pasado el municipio depositó 21 millones de pesos correspondientes a la totalidad el pago salarial de esa empresa (según el esquema de costos) y otros 3 millones el jueves como “refuerzo” por el gasto de combustible.

Morán agregó que igualmente se produjo la medida de fuerza de la UTA porque la empresa incurrió en el pago parcial de los salarios