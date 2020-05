Parrilli: “Nadie quiere impunidad, sino que se determine que no hubo delito”

El senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, es uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En los últimos días afirmó que pediría la nulidad del fallo que reabrió la causa por el pacto con Irán, y pidió el juicio político al fiscal Carlos Stornelli por la causa de los Cuadernos.

P: Arrancó el Congreso, pero ahora fueron todos proyectos de acuerdo. ¿Se puede sesionar virtualmente con temas muy debatidos como la reforma judicial?

R: Desde ya que se puede sesionar, está habilitado el Congreso. Estamos expectantes de que, como dijo el presidente, envíen la reforma judicial para empezar a tratarla.

P: Pero ¿cómo piensan llegar a acuerdo? Es un proyecto visto con recelo por la oposición...

R: ¿Por qué hay que llegar acuerdos? Se votará y cada uno planteará su opinión.

P: ¿Cristina participó del proyecto de reforma?

R: No. No conocemos el texto, el proyecto es del Ejecutivo. Esperamos que sean las pautas generales que planteó el presidente el 1º de marzo, terminar con los sótanos de la democracia, de esta manipulación que hizo el gobierno de Macri de la Justicia, con organismos de inteligencia y medios de comunicación que le eran afines para perseguir dirigentes políticos opositores, sindicalistas, empresarios, y demás. No hubo en la democracia argentina un período donde se extorsionara tanto a la Justicia como con Macri, a tal punto que existió una recriminación por parte de la ONU. Sin duda que es necesaria una reforma judicial que termine con toda esta cloaca de la democracia con Macri.

P: ¿Consideran que debe incluir una ampliación de la Corte?

R: No lo sé, eso habrá que analizarlo en algún momento. Algunos constitucionalistas hablan de la necesidad de una Corte que represente los distintos saberes del Derecho. Pero no sé si el Ejecutivo lo analizará.

P: La denuncia de Cristina es que hubo persecución política, causas armadas por el gobierno anterior. ¿La solución cuál es? ¿Que se caigan los juicios?

R: No, la solución no es que se caigan los juicios, nadie quiere impunidad, sino que se determine claramente que no existió delito. Hay jueces que están diciendo que había una mesa judicial, que funcionarios del Ejecutivo, Macri, Garavano, Mahiques, se dedicaban a extorsionar a jueces. Hubo jueces a los que se les pidió juicio político por sus fallos. Eso hacía el macrismo: cuando no le gustaban los fallos pedían el juicio político. Se destituyeron jueces, se cambió la mayoría del Consejo de la Magistratura, se persiguió hasta hacerla renunciar a la procuradora Gils Carbó.

P: Usted pidió el juicio político al fiscal Carlos Stornelli y advirtió que el procurador Eduardo Casal deberá dar explicaciones...

R: Yo le pedí el juicio político a (el fallecido juez Claudio) Bonadio en su momento. Bonadio, Stornelli y el defensor oficial (Gustavo) Kollman; fueron parte de una entente que se dedicó a violar todo tipo de norma, de violentar todo tipo de juicio. Bonadio está muerto, no le voy a pedir juicio a él. Por eso le pedí el juicio político a los otros dos. En la justicia un fiscal se dedica a acusar, un defensor a defender y un juez a juzgar. Pero entre los tres se alinearon para perseguir a dirigentes políticos opositores y a extorsionar empresarios que si no acusaban a Cristina o algún ex funcionario iban presos.

P: ¿Tiene pensado pedir el juicio de otros jueces?

R: No sé, ya se verá con el tiempo si corresponde a otros. Nosotros no extorsionamos. Lo que hizo Macri fue extorsionar mediáticamente. Nosotros, si tenemos las pruebas, hacemos el pedido de juicio político, que es un hecho democrático, y estos personajes van a tener la posibilidad de defenderse.

P: La Oficina Anticorrupción desistió de la querella en las causas Hotesur y Los Sauces. ¿La UIF puede seguir el mismo camino?

R: Yo te podría contar lo que hizo la Oficina Anticorrupción en la época de Laura Alonso. Fue la oficina de persecución y encubrimiento. Tuvo 19 denuncias, todas contra funcionarios de la anterior gestión. Hubo 110 denuncias penales contra Macri y funcionarios de su gobierno, y nunca participó en nada. En los “Panamá Papers” no participó, en el caso de los parques eólicos, no investigó a Aranguren con Shell, inventó la figura de conflicto de intereses, ni a Gabriela Michetti, ni a Luis Caputo, a Iguacel, a Calcaterra... No es preocupante si la Oficina Anticorrupción desistió de un juicio o no, cuando antes hubo una que no se dedicó a investigar a nadie.

P: ¿La OA debería entonces desistir en otras causas?

P: Es una pregunta incorrecta, porque vos estás presumiendo que hay alguna animosidad o una tendencia especial de la OA. No les preocupaba a ustedes la OA con Alonso. ¿Por qué no hizo ninguna causa contra funcionarios del macrismo? La OA tiene que investigar a los funcionarios cuando están en el gobierno, no perseguir dirigentes opositores.

P: Le pregunto a usted, no es una defensa a Laura Alonso.

R: Pareciera que lo único que hacen es defender a Alonso, y que la OA tiene que hacer lo que hacía ella, perseguir dirigentes opositores.

P: ¿Cuál es su respuesta a las denuncias de la oposición de que se usa este momento extraordinario de emergencia para avanzar en el frente judicial?

R: ¿Podés hacerme esta pregunta después de que la ONU denunció a Macri por todo lo que hizo? Eso es un invento. Es una mentira total. Estamos sometidos a todos los juicios, juicios que además fueron armados. ¡Hubo una mesa judicial! Es una pregunta tendenciosa.

P: Le pregunto por denuncias que se hacen desde la oposición.

R: La oposición puede mentir, llegaron al poder mintiendo, gobernaron mintiendo y ahora siguen mintiendo. Lo que llama la atención es cómo ustedes los periodistas pueden hacerse cargo de algo así. Ahora no se puede denunciar la mesa judicial, no se puede investigar. Buscan impunidad para el macrismo.