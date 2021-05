Pep Guardiola despidió al Kun Agüero entre lágrimas

Pep Guardiola no ocultó su emoción por la despedida de Sergio Agüero y aseguró que no podrá reemplazarlo, en especial por su condición de "persona especial" para todo el plantel y cuerpo técnico.

"No podremos reemplazarlo. Hay varios jugadores que descubrieron su corazón, como David Silva, pero tendremos su legado. Demostró sus cualidades en 20 minutos", dijo Guardiola, entre lágrimas, para Sky Sports.

"Lo queremos mucho. Es una persona especial para todos nosotros", agregó un emocionado Guardiola en los festejos por la obtención de la Premier League, con la goleada 5-0 ante Everton con un doblete del Kun, y la despedida del máximo goleador histórico del club.

Pep Guardiola llora en la despedida del Kun Aguero del Manchester City: "Lo queremos mucho, es una persona especial para todos nosotros. Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo, no podemos". pic.twitter.com/uVCcJ0YHFC