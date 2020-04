Valentín Perales fue una de las grandes apariciones de la cantera del Club Cipolletti en los últimos años y hoy se encuentra más cerca que nunca de llegar a primera división. A los 18 años dio el gran salto al ser contratado por San Lorenzo de Almagro, pero el defensor no pudo llegar a debutar oficialmente en el Ciclón. Ya con 24, el exjugador del Albinegro está ante una chance inmejorable en Atlanta, su nuevo club.

Perales se incorporó, proveniente de Morón, a principios de este año. El Bohemio es puntero de la zona 1 de la Primera Nacional (ex Nacional B) y cuenta con buenas posibilidades de ascender a la Superliga.

“Estuvieron saliendo rumores sobre lo que iba a pasar con el torneo. El que se encarga de hacernos saber todo es el capitán (Juan Rago). Pero todavía es algo que se está charlando, son solo versiones. Estamos tranquilos, uno piensa en que se puede dar el ascenso pero hay que esperar”, comentó el zaguero en diálogo con Río Negro.

“Es un objetivo que se puso después del primer semestre. Por suerte este año se arrancó bien. Sería un gran logro para cualquiera llegar a Primera y un sueño para todos, hinchas, dirigentes y jugadores. Serían dos ascensos seguidos para el club, eso es un plus”, agregó. Sobre la adaptación al plantel, Valentín consideró que fue “fácil” y añadió que “es un grupo con muchos jóvenes y muy buena onda”.

Acerca del parate opinó: “No es beneficioso para nadie. En cuanto a mi situación particular creo que no es mejor ni peor. No me tocó entrar pero sí estuve yendo al banco. Será casi como volver de cero”.

Perales pasa sus días de aislamiento en Buenos Aires junto a su novia y su perro. “Por suerte estoy acompañado, se hace aburrido el encierro pero es lo que hay que hacer”, expresó.

El defensor contó que el preparador físico les envió las indicaciones para esta etapa. “El profe nos mandó un programa de entrenamientos, algo personalizado para que se adapte al espacio que tiene cada uno en su casa. Estamos haciendo lo posible para mantenernos en movimiento y no tan parados porque es algo atípico estar tanto tiempo sin entrenar juntos”, aseguró.

Cuando el fútbol se reanude, Perales intentará ganarse un lugar en Atlanta y, quizás, ya cumplir el sueño de jugar en Primera.

“Estoy al tanto de la campaña de Cipo, duelen los últimos resultados, el club está para un poco más. Pero el fútbol tiene esas cosas”, dijo Perales, quien destacó que no pierde de vista la actualidad del Albinegro.

¿Qué pasará con los ascensos y descenso?

Aunque la definición de los torneos de AFA aún es incierta, las opciones que se manejan favorecerían a Atlanta.

Si los torneos se suspenden de manera definitiva, es probable que asciendan a Primera los dos punteros de cada grupo.

En la zona 1, el Bohemio es líder con un partido menos que su escolta, Estudiantes de Río Cuarto, al que le saca un punto. Curiosamente, ambos vienen de ascender la temporada pasada.

En la zona 2, el puntero es San Martín de Tucumán.

Para Atlanta, significaría el regreso a la máxima categoría después de 36 años en el fútbol del ascenso. El equipo dirigido por Fabián Lisa ha tenido una temporada notable, con más de la mitad de los partidos ganados(11 de 20) y un plantel joven.

A la Primera Nacional aún le quedan 9 fechas, pero la vuelta del fútbol parece lejana y la suspensión se ve cada día más posible.