Pereyra: «esta es la respuesta de los trabajadores a tantos agravios»

Ayer Marcelo Rucci se impuso ampliamente en las elecciones del Sindicato Petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa y se convirtió en el nuevo secretario General, por lo que sucederá a Guillermo Pereyra, quien llevaba más de cuatro décadas. Pese a inconvenientes durante la jornada electoral, el triunfo fue aplastante. Por estas horas se realiza el escrutinio definitivo.

"Es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo, creo que las elecciones fueron muy buenas para poder ratificar las convicciones que teníamos como parte de la comisión directiva y como continuidad de Guillermo Pereyra", señaló esta mañana Rucci, en diálogo con radio Cumbre, tras la contienda electoral

Y agregó: "era muy importante una elección y con la contundencia que nos dieron los votos, obviamente que nos pone muy contentos y que nos da la tranquilidad de seguir trabajando junto con los compañeros en muchas cosas más que todavía faltan"

Sobre los desafíos para su gestión, el flamante titular del sindicato de petroleros, que asumirá el 13 diciembre, señaló que "fundamentalmente que todo esto que es Vaca Muerta arranque con seriedad y que se empiece a hacerse visibles para que no suframos los vaivenes que sufren los trabajadores cada vez que hay cambios de gobierno y diferentes posiciones para lo que es Vaca Muerta. Ser previsible para poder tener una constancia en el trabajo de los compañeros".

"Hay mucho para hacer. Es uno de los yacimientos más grandes que hay en el mundo de gas y petróleo y que lo empecemos a explotar definitivamente ya", confió Rucci. Y agregó: "sabemos que las energías limpias vienen ganando terreno y si no sacamos todo esa posibilidad que tenemos, seguramente nos vamos a quedar con todo eso ahí abajo, mientras cuatro o cinco discuten personalismos o intereses sectoriales"

Además, Rucci dedicó el triunfo a Ricardo "Richard" Dewey quien fue su compañero de fórmula y murió en un accidente automovilístico en septiembre. "Para mi es mi hermano, un amigo, trabajábamos juntos en la misma empresa, en la misma planta y en el mismo turno, así que lo conozco de toda la vida y nos pegó muy fuerte la partida de Richard, porque una persona con tanta vida como la que tenía el que de la noche a la mañana no lo tengamos fue muy fuerte. Ese trabajo que veníamos haciendo con Richard y que soñábamos con Richard, y que no esté él es un sabor amargo porque me hubiera gustado que Richard estuviera acá conmigo".

Anoche, tras conocerse el triunfo, Guillermo Pereyra, el histórico dirigente petrolero, aseguró que "fue un triunfo rotundo", producto de que "se trabajó mucho, 40 días caminando el campo".

"Esta es la respuesta de los trabajadores a tantos agravios, a tantas cosas feas que se han dicho de nosotros,

el 86% hemos sacado la Lista Azul y Blanca", indicó. Y señaló: "hicieron todo lo posible, impugnaron mesas todo el día, porque no tenían los votos, inclusive un hecho delictivo, una persona armada se robó una urna".

Sobre su futuro, Pereyra contó que seguirá por dos años al frente de la ART y que "voy a continuar en la obra social, acompañándolo a Marcelo hasta que él me diga que va a tomar él, como corresponde, el comando de la obra social".

"Es un proceso de cambio. Esto es un sindicato muy grande que tiene 900 empleados, obras en construcción y Marcelo me ha pedido que lo acompañe de alguna manera".

Además confió que seguirá en política pero que no será candidato: "me gusta la política, tengo proyectos, no quiero ser candidato a nada, pero tengo un proyecto de provincia que lo estamos trabajando con técnicos y todo, que después que pase todo esto de las elecciones a diputados nos vamos a poner a trabajar para ofrecerle a la sociedad un proyecto de provincia, vamos a crecer mucho".

Sobre la ley de promoción a la producción señaló que va a ser expositor en el congreso y manifestó su apoyo: "creo que todos estamos de acuerdo que es la última oportunidad que tenemos por el avance de las energías renovables".