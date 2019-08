Pereyra pidió introducir en el sobre sólo la boleta del MPN

“No hay que marearse en el cuarto oscuro porque los otros partidos ya tienen a sus candidatos, ya van a jugar el otro partido el 27 de octubre. Es necesario para ustedes y para fortalecer al MPN votar únicamente esta lista y se acabó. Defendamos Neuquén”.

La arenga del senador y candidato a la reelección, Guillermo Pereyra, fue desde Añelo, el epicentro de Vaca Muerta, y frente a un multitudinario acto que ofició de cierre de campaña del partido antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A cuatro días de la elección que servirá de antesala para las generales del 27 de octubre, el oficialismo provincial parece haber abandonado la pretensión de enseñar a combinar su boleta corta con la de un candidato presidencial y ayer pidió concentrarse en “la que tiene el mapa de Neuquén” para evitar la posibilidad de votos nulos en el cuarto oscuro.

La convocatoria en Añelo reunió a miles de trabajadores petroleros y de la construcción que asistieron a una suerte de asamblea del sector devenida en acto político. Además de Pereyra y otros integrantes de la comisión directiva de Petroleros Privados, estuvieron el gobernador Omar Gutiérrez, los demás candidatos a los cargos legislativos nacionales como Marisa Focarazzo y Ricardo Corradi Diez, pero también los postulantes del partido en las municipales de Plottier y Rincón de los Sauces.

El partido provincial, al no llevar candidato presidencial, sólo diputados y senadores corre el riesgo de que se impugne el voto si no se corta la lista.

Pereyra se ofreció como “la garantía de que no se va a tratar un proyecto que quite derechos a los trabajadores” al ratificar su oposición a una reforma laboral. Sin embargo, advirtió: “Se van a tener que sentar con los trabajadores y traer realmente una ley. No un mamarracho para destruir los derechos adquiridos de los trabajadores argentinos”.

El gobernador respaldó la gestión en el Senado del candidato y destacó la situación económica de Neuquén frente al resto del país. Al igual que Pereyra, hizo una enfática defensa a elegir sólo la boleta del MPN en las PASO.

“Para que el voto sea válido hay que poner en la categoría de diputados y senadores solamente, solamente, solamente esta boleta. Háblenlo con la familia, con los compañeros, en el club y el comedor, solamente esta boleta”, pidió ante la multitud.

El MPN será el único partido de Neuquén que irá al cuarto oscuro con una boleta sin fórmula presidencial. En las elecciones de este año pondrá en juego las dos bancas de senadores que ganó en 2013.

Análisis

Súplica oficialista en el tramo final

Lo que ocurrió ayer en el acto de Añelo permite una lectura ambivalente sobre el poderío del Movimiento Popular Neuquino y su posición en las elecciones del domingo.

La masiva convocatoria que reunió en la localidad petrolera podría mostrar fortaleza, aunque es cierto que el acto tuvo que disfrazarse de asamblea para obligar a las empresas a “prestar” a sus operarios. Por otro lado, las súplicas de los máximos dirigentes del partido para que los electores resignen su preferencia presidencial y se enfoquen en votar a sus candidatos “y se acabó” no puede más que mostrar debilidad.

El senador Guillermo Pereyra se enfrenta ante la posibilidad clara de perder su banca si la polarización nacional se lleva puesta a la “boleta corta” y la desesperada estrategia de las últimas horas apunta en esa dirección.

¿Podrá la opción de la neuquinidad imponerse sobre la que define el futuro del país?

Los votos blancos que se cuenten el domingo serán los que acerquen las primeras pistas