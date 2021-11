Petroleras se reunieron para analizar la ley de promoción de inversiones

Las principales petroleras del país se reunieron la semana pasada para analizar y unificar criterios -o al menos intentarlo- sobre el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que oficializó el gobierno nacional en septiembre. Se trata del primer encuentro que realizan las empresas para discutir los puntos que generaron ruido en todo el sector.

La reunión fue confirmada a este medio por fuentes que participaron del encuentro en estricto off the récord y que además aseguraron que hay un importante consenso sobre las principales preocupaciones y puntos de las productoras que operan en Vaca Muerta. No descartaron que en el corto plazo se vuelvan a reunir, ya que quedó abierta la agenda de trabajo.

Participaron representantes de YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Chevron, Vista Oil&Gas, Pampa Energía, y de otras compañías, nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). En el encuentro se pusieron sobre la mesa todos los puntos que dejaron «gusto a poco» y que las empresas afirman que, de mantenerse así, no tendrán un impacto significativo ni en inversión, ni tampoco en producción y trabajo.

Tal y como había adelantado este medio, los principales puntos que las operadoras ven como insuficientes o que generaron desencuentros tienen que ver con varios ejes del proyecto: en primer lugar, en la reunión se discutió la línea de base de producción (Artículo 8) que se tendrá en cuenta para calcular los incrementales. “No valora a los que pusieron el hombro durante la pandemia”, se planteó.

Para generar más trabajo, más inversiones, mejorar producción, no necesitas 115 artículos, te tenés que focalizar en puntos para que verdaderamente haya un equilibrio y en definitiva no terminen condicionando a los productores.

Plantearon que el incremental de producción que podrán exportar, que arranca en 20% y es ampliable al 50%, no solo requiere de fuertes inversiones, sino que, sobre eso, la opción de liquidar solo el 50% de ese incremental no se traducirá en mayor inversión.

Además, sobre el mismo artículo, algunos productores de Vaca Muerta, discutieron en la reunión que se dan beneficios exclusivos para el tipo de petróleo Escalante discriminando el shale.

“Es muy importante que empiecen a estar estos espacios y que se atiendan estos puntos para que se haga una ley más atractiva”, dijo una fuente que participó de la reunión a este medio.

La CEPH, que preside el CEO de YPF, Sergio Affronti, tendrá una tarea difícil para ponerse en línea con todos los puntos, ya que está compuesta por empresas integradas, no integradas y con realidades totalmente diferentes. A pesar de eso, hay acuerdo en que algunos ejes deben modificarse