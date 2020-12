Petroleros denuncia actividades “ilegales” de empresas de servicio

El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa licitaciones “amañadas” y actividades “ilegales” entre las petroleras y empresas de servicios de la Cuenca Neuquina y pidió la urgente participación del gobierno neuquino y las cámaras empresariales locales. Aseguran que se utilizan contrataciones eventuales que no cumplen con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo.

El reclamo apunta al sector de servicios que aceptan contratos “on call” que, según denuncian, no cumplen con las obligaciones mínimas. Este medio intentó comunicarse con directivos del gremio, pero optaron por no atender las llamadas.

Las petroleras no quedaron fuera de la tormenta y como siempre sucede cuando el gremio denuncia algo, la principal apuntada es la operadora de mayoría estatal, aunque en este caso no sería la única. “Toman empresas para servicios eventuales y no cumplen con Ley de Contratos de Trabajo, del Convenio Colectivo de Trabajo (644/12) y ni con Ley 24013 de Empleo No Registrado”, señalaron desde la entidad sindical que lidera Guillermo Pereyra.

Por otra parte también señalaron que las operadoras contratan empresas de otras provincias a través de “paquetes cerrados” y dejan afuera a las pymes neuquinas que “no son invitadas a licitar”, aseveraron. “Principalmente YPF, pero otras operadoras también, apuntan a despedir gente y eliminar a las pymes locales. Hacen un ajuste que no es inocente y que apunta contra la provincia del Neuquén en general”, dice un comunicado de varios puntos que hizo circular el gremio.

Por lo pronto el sindicato le pedirá la inmediata intervención a las autoridades de Neuquén para que se aplique la ley y para que se hagan controles estrictos. “No permitiremos que las operadoras jueguen de esta manera, por eso nos declaramos en Asamblea Permanente en los yacimientos. En defensa de los puestos de trabajo y de las empresas locales”, concluye el comunicado