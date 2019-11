Petroleros levantaron el paro por un llamado a conciliación obligatoria

El sindicato de Petrolero Privados anunció que desde las ocho de la mañana levantaron el paro de 24 horas que había comenzado ayer por la tarde, tras ser notificados de un llamado a conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. La medida se debe a los despidos masivos en las empresas, por la baja de la actividad en Vaca Muerta, ayer habían enviado alrededor de 600 telegramas de despidos.

En declaraciones radiales, los dirigentes del gremio señalaron que si las empresas no reintegran a los trabajadores en las próximas horas relazarán las medidas de fuerza y deslizaron que es una maniobra para presionar a las autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre al gobierno nacional.

Al respecto el senador y titular del sindicato, Guillermo Pereyra, indicó que recibieron el llamado a conciliación hoy a las ocho de la mañana y que las medidas se levantaron de inmediato.

En ese contexto sostuvo que la citación que hizo la cartera de Trabajo "es insuficiente porque no está determinado el día y hora de la próxima reunión. Es como para que se arregle el próximo gobierno" y agregó que la situación es muy compleja porque "hay gobierno que se va y no va a actuar en este tema, y el otro gobierno que todavía no ingresó y no gobierna".

Pereyra anticipó que en el transcurso del día se reunirá con autoridades del ministerio de Trabajo para que convoquen a las partes. Explicó que con la conciliación, todo se debe "retrotraer al inicio del conflicto y las empresas deban mandar a los compañeros despedidos a sus lugares de trabajo" y que sin cumplen "vamos a continuar con las medidas de fuerza mañana".