Piden intervención de la Justicia por la violencia en el barrio Sapere

En el barrio Sapere los vecinos caminan a paso ligero y observan con desconfianza a cuanta persona tienen en frente. Los últimos días fueron un infierno, la gente se acostumbró a despertar con detonaciones de armas de fuego y nadie se anima a denunciar por miedo a ser atacados.

“Se habla de un problema de territorios, son varios grupos, no sabemos bien si es por el manejo de la delincuencia o por la venta de estupefacientes”, reconoció el comisario inspector Ariel Pereyra, coordinador de Seguridad de la policía. Detalló que en un perímetro de cuatro cuadras, durante la madrugada y mañana de ayer, intervinieron en tres balaceras que se produjeron en el corazón del antiguo barrio, que se ubica en el este de la ciudad.

En los distintos lugares secuestraron tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, un cartucho completo de revólver calibre 38 y dos plomos deformados que se habían incrustado contra la pared de una casa.

“Tenemos varios hechos, circulan algunos nombres conocidos, pero no tenemos víctimas, solo algunos daños materiales. Cuando llegamos a los lugares ya no hay personas y los vecinos no denuncian”, agregó el comisario.

Desde que empezó el conflicto han disparado más de 500 balas. No sabemos de donde sacan las armas y quién los provee”. Marcelino Lucuman, integrante de la comisión vecinal del barrio Sapere.

Ayer por la mañana el barrio amaneció rebalsado de efectivos. Había móviles estacionados cada dos cuadras, otros recorriendo y varias bandas perimetrales en algunas esquinas.

Pereyra indicó que el primer incidente fue a la medianoche, el segundo episodio fue a las 2 de la madrugada, y por último acudieron nuevamente a las 8 de la mañana. La última intervención fue veloz porque la policía ya había reforzado la zona y allí pudieron atrapar a un joven de 21 años que habría participado en los disparos, otro joven que lo acompañaba corrió hacia una vivienda y logró escapar saltando por los patios.

Desde la vecinal no tardaron en reclamar: “acá el problema es la Justicia, porque los fiscales no atienden la causa. Hacemos responsable a (José) Gerez, que es el jefe de los fiscales”, indicó Marcelino Lucuman integrante de la sociedad del barrio.

Ayer al mediodía convocaron a una reunión en la sede del barrio y allí los vecinos expresaron su temor, el referente aseguró que “la gente está asustada, porque les pican las balas muy cerca”.