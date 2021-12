Pirotecnia: «no solo se trata sobre las mascotas, sino también desde lo humanitario»

"En una explosión, el perro no sabe que pasa y no entiende de dónde proviene", explicó el especialista.

«El tema de los fuegos artificiales, no solo se trata de algo desde el punto de vista veterinario, sino también desde algo humanitario», le comentó el veterinario Jorge Vaccari a En eso estamos de RN Radio (89.3) durante una entrevista sobre el uso de la pirotecnia en las fiestas y las consecuencias que esto trae para las mascotas. Escuchá la nota completa:

“Desde el punto de vista auditivo, las mascotas tienen mayor sensibilidad y percepción. Pero no es solo eso: nosotros escuchamos la explosión y sabemos de dónde viene; pero el perro no lo sabe, no entiende de dónde proviene. Y sobre todo, no sabe que ocurre luego. Entonces el efecto es nocivo, porque se asustan y pueden ocurrirle varias cosas”, explicó el veterinario Jorge Vaccari.

“No solamente puede ocurrir que una mascota sufra un infarto, sino todos los daños colaterales: se pueden escapar para buscar tranquilidad, y también pueden sufrir una gran cantidad de accidentes, atravesando vidrios o chocándose con muebles y cosas pesadas”, agregó el profesional.

Además, Vaccari explicó que “tenemos que pensar que ese momento que algunos pueden considerar de diversión, le está haciendo mal a muchos grupos de personas, y también a las mascotas. Tenemos que evitar ese egoísmo”, y destacó que si bien hubo una evolución en los últimos años, todavía “falta mucho, aún cuando hay leyes que prohíben la pirotecnia”.

