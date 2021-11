Plan Director de Cloacas en Roca: de qué se trata esta millonaria obra en puerta

Siete de cada 10 roquenses (73%) habitan en la zona servida por la red de desagües cloacales mientras que el 27% de la población no cuenta con el servicio. En esos hogares, como los de barrio Nuevo, Quinta 25 y Fiske Menuco; la mayoría de los efluentes cloacales van a parar a pozos absorbentes y debido a la poca profundidad de la napa freática, se generan problemas de contaminación.

Un diagnóstico del sistema de desagües cloacal de Roca elaborado por el Departamento Provincial de Aguas y Aguas Rionegrinas -y citado en el Resumen del actual proyecto de Plan Director de Cloacas-, revela que en Roca la red cloacal está ampliamente superada por el crecimiento poblacional y el paso del tiempo, que excede los períodos de vida útil de los componentes. Se sabe que algunas cañerías tienen por lo menos 70 años de antiguedad.

“El área servida tiene colectores saturados y sectores con problemas de evacuación de los líquidos cloacales. El efluente está tratado en forma deficiente por lagunas y se descarga en forma precaria a un desagüe que fluye por una zona de chacras, para tener como destino final al río Negro, generando un serio problema ambiental”, se explica en el informe.

Angela Alexandroff, ingeniera del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y expositora del proyecto de Plan Director de Cloacas de Roca ratificó el crítico estado de situación del sistema cloacal y agregó que hay sectores de red con roturas y erosionados, estaciones elevadoras sobrepasadas en su nivel de bombeo y descarga de líquidos cloacales sin tratamiento.

Partiendo de este panorama y de innumerables quejas de vecinos de barrios, es que finalmente se ejecutará el proyecto de obra que tiene como objetivo dar soluciones globales a esos problemas que estallan a diario, con una proyección a largo plazo.

Hay cañerías en la zona céntrica de Roca que tienen más de 70 años de uso.

Este proyecto nace de la necesidad que sufrimos a diario los vecinos de Roca, ante la obsoleta obra que tenemos hoy” María Emilia Soria, intendenta de Roca

Se avanzará con una obra millonaria e inédita en la región por la magnitud de los trabajos, la inversión y los plazos. Se trata del Plan Director de Cloacas de Roca que estaba paralizado y que ahora será financiado por el Gobierno Nacional a través de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión total de 1.968.545.492 pesos, lo que equivale al 50% del Presupuesto municipal 2022.

La obra consiste en la mejora de la red troncal, la reparación e instalación de nuevos colectores, la reparación de estaciones elevadoras y la planta depuradora. El principal objetivo del proyecto es acondicionar y ampliar el deteriorado sistema cloacal y realizar ampliaciones de los colectores troncales, estaciones elevadoras y la planta de tratamiento.

Es un paso trascendental. La obra tenía financiamiento hace mucho tiempo, pero el proyecto de Roca había quedado truncado” Nestor Álvarez, subadministrador de Enohsa

Esto permitirá disminuir las pérdidas cloacales en diferentes sectores y mitigar la contaminación del río, mejorando la calidad de vida de vecinos de Mosconi, La Ribera y Stefenelli norte y sur, que se sumarán al servicio de red cloacal en una primera etapa; mientras otros barrios seguirán en la espera.

En todos estos años, muchas manos y mentes pasaron por este proyecto. En primer lugar, la ingeniera Beatriz Verniere de Roca fue contratada como consultora entre 2012 y 2013. En 2017 el ingeniero Horacio Lizasoain de ARSA y su colega Marilu Colonna , directora de proyectos de Saneamiento de agua DPA Viedma, hicieron modificaciones al proyecto inicial. Y finalmente, este año, la ingeniera Angela Alexandroff de Enohsa realizó los últimos cambios.

El Plan Director se proyectará para entrar en funcionamiento el año que viene y la Planta Depuradora se proyectará en forma modular, ampliándose su capacidad, fijándose el horizonte del proyecto en el año 2037. Próximamente se firmarán los convenios para licitar las obras.

Dos etapas

Este ambicioso proyecto contempla dos etapas: en la primera se prevé reparar y ampliar los desagües cloacales a fin de incorporar al plan director a los barrios sin cloacas.

Las obras a licitar a corto plazo son la redes de colectores de Stefenelli Noroeste, Sudoeste, Sudeste, La Rivera y Mosconi. Y las estaciones elevadoras, principal de Yapeyú y Lugones a 500 metros de la Ruta Nacional 22 que se realizará nueva; y las estaciones de Stefenelli, La Rivera y Mosconi en distintos puntos.

El equipo técnico de Enohsa mostró los resultados del estudio de impacto ambiental, que tendrá resultados positivos si se toman las medidas de mitigación adecuadas. Si bien habrá implicancias negativas por roturas de asfalto y trabajos subterráneos, estos serán transitorios, reversibles y se justifican en función de los beneficios que traerá la obra en materia de salud ambiental, como por ejemplo la disminución de riesgos de enfermedades.

”Los desbordes deberían desaparecer”, dijo la iniciadora del proyecto



LA COMUNA entrevistó a Beatriz Verniere, la ingeniera química sanitaria de Roca que proyectó esta mega obra por primera vez en 2013 y que luego fue adaptándose con modificaciones hasta el plan actual.

La experta fue contratada por DPA y Enhosa en aquel entonces y en 2014 concluyó el proyecto -pensado para 2017- que finalmente se demoró. Verniere dijo que sería óptimo que se inicien los trabajos a más tardar el año que viene para que no pierda vigencia.

¿Qué cambios va a notar el vecino en su día a partir de esta obra?, fue una de las consultas que este medio le hizo a la experta, quien aseguró que lo principal es el cese de los desbordes cloacales. “El vecino va a ver que las aguas van a escurrir sin problemas y va a haber menos problemas de que se tapen las colectoras de la calle. Se supone que deberían desaparecer los desbordes”, comentó Verniere. Si bien no se van a cambiar todas las cañerías que deberían cambiarse, se trata de cañerías menores que luego podrán ser atendidas.

Los desbordes cloacales invaden las viviendas en barrio Noroeste.

La proyectista rescató la idea inicial de esta obra, que siempre fue mejorar y/o cambiar las colectoras troncales de la ciudad, es decir, los caños principales y construir una nueva estación elevadora para bombear hacia la planta de tratamiento. Además, comentó que se pensó en hacer humedales para que el líquido que llega al río tenga una mejor calidad.

Para la profesional, lo principal es mejorar todo el sistema de recolección de líquidos y la forma en que llega a tratamiento. Inclusive en esta etapa hay un objetivo importante que es trabajar en preservar el río.



Barrios que esperan

Desde el municipio de Roca solicitaron tres importantes obras al Ministerio de Obras públicas de Nación que fueron aprobadas como las cloacas de barrio Fiske Menuco que costará 38 millones de pesos y obras de agua para ese mismo barrio, de 5 millones.

Carla Colombo, secretaria de Obras Públicas del municipio, comentó que presentaron ante el Enohsa un proyecto de obras de agua para el barrio Quinta 25 que está avanzando. “Una vez que tengamos el agua, podemos ir trabajando para lograr las cloacas”, aseguró la funcionaria. Otro de los barrios que aun no está contemplado es el barrio Angeloni (sector de Mosconi).

Según adelantaron, a medida que se vaya avanzando, se va a hacer un relevamiento sobre aquellos barrios que no están incluidos para poder incorporarlos en una segunda etapa.

Datos 1.968.000.000 de pesos es la inversión que demandará la obra del Plan Director de Cloacas de Roca según el presupuesto 2021. 73% de la población actual de Roca vive en zonas provistas de cloacas, mientras que el resto no.

50 años es la vida útil de una cañería y para llegar a buen término debería reemplazarse un 2% cada año.

El agua: la deuda primaria en algunos barrios

“El agua es lo fundamental que uno tiene que tener”, dijo María (33) vecina de Quinta 25 que hace más de 16 padece la falta del servicio de agua potable y cloacas en la calle España al fondo.

“Todavía no me llega el agua, tengo muchos problemas”, relató la mujer que con seis hijos se las arregla para pasar el día a día, temiendo la llegada del verano, cuando más escasea el recurso. Para ellos, que viven del agua que les lleva el aguatero municipal y que almacenan en tanques, la falta de cloacas configura un grave problema pero no al nivel del agua, que para ella es esencial, según contó ante LA COMUNA.

No tenemos cloacas. Hacen pozo ciego y a veces se llena. Es puro barrial, no se puede pasar por el olor impresionante que hay en el barrio” María, vecina barrio Quinta 25

“Hemos peleado por el agua para que se extienda la red para arriba. No me alcanza la plata para comprar bidones y tengo que caminar cuadras para conseguir agua. Y a veces cuando no hay, no hay”, contó la mujer quien aseguró que es un padecimiento cotidiano.

Esperan que salga pronto la obra y mientras tanto también conviven con las miserias que deja vivir entre pozos ciegos.

“A veces a los vecinos se les llena el pozo y hay un olor terrible en todas las casas. Es puro barrial, no se puede ni pasar es impresionante el olor que hay”, relató y repitió que la red de cloacas también es una necesidad desde hace muchos años en el barrio.

¿Y el Plan Director de Aguas?

Gustavo Toffani, ingeniero sanitario y exemplado del DPA, fue uno de los profesionales que trabajó en el último proyecto de Plan Director de Aguas en 2008. Un plan postergado y que hasta hoy no se llevó adelante en forma integral. Esta obra, también tiene años de historia. Según Toffani, entre 1985 y 1990 un ingeniero de Buenos Aires hizo el primer proyecto, pero de solo se concretó una parte.

“Había un montón de obras que se proyectaron y no se hicieron, solo algunos refuerzos a lo largo del tiempo. Fueron como parches porque ninguno de los dos planes directores se concretaron. Uno se hizo parcialmente y el otro no se hizo”, comentó.

Sin embargo, rescató que en el último tiempo se hicieron obras de magnitud como el reemplazo del acueducto e calle Güemes o la planta potabilizadora que proveerá de agua al sur de ruta 22. “No se han hecho los planes directores de agua pero se han hecho obras”, analizó.

Una de las deudas pendientes es con los vecinos de zona norte. Una idea -proyectada en el Plan Director de 2008- era hacer un acueducto de 500 milímetros de diámetro que lleve más agua a la zona norte, en este caso a la cisterna; pero no se llevó adelante. Otras alternativas no dieron el resultado esperado.