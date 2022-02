Abuso policial en Cipolletti: «Mi hija tiene miedo, entre cinco policías me la arrancaron de los brazos”

La joven que fue detenida en un violento procedimiento policial en Cipolletti radicó ayer la denuncia en la Fiscalía por abuso de autoridad contra dos efectivos policiales. Hoy realizó una ampliación con las certificaciones médicas. S.G. , expareja y quien la acompañó en violento procedimiento policial, comentó que “tienen los estudios médicos que le hicieron a L. Q. y que constatan los hechos de violencia”. No se identifica los padres para preservar a identidad de la menor.

Además, comentó que desde la fiscalía no querían tomarle la denuncia a él ni al testigo, pero que de tanto insistir logró efectuarla. El testigo no pudo realizar la denuncia». Ayer la joven fue detenida por tenencia de cannabis, aunque cuenta con el permiso del Registro de Programa de Cannabis (Reprocrann). La denuncia fue realizada contra dos efectivos policiales, Adrián Marcelo Aguilar y Carla Aravena.

El episodio ocurrió ayer en entre las calles Urquiza y Dante Alighieri, cerca de la plazoleta del tango de Cipolletti cuando dos jóvenes regresaban de realizarle estudios clínicos a su hija menor de edad el personal policial se acerca al lugar a identificar a la persona.

S.G. contó que L.Q. paró a juntar el poco cannabis que le quedaba dentro del bolso, él continuó caminando con su nena. «Veo a la policía que para y pienso que están realizando un control, pero luego veo que L. empieza a gritar, a llamarme y me acerco. Les comenté al personal policial que ella estaba habilitada para portar cannabis. No estaba fumando. Ocho minutos duró el forcejeo con L. para reducirla, yo grabé porque no estaba cometiendo ningún delito y estoy en todo mi derecho de grabar”, dijo.

La joven poseía cannabis medicinal para un tratamiento médico, y además se encuentra registrada en el Reprocrann. Los jóvenes denunciaron que el procedimiento de los efectivos policiales fue violento, la forcejearon, le tiraron las cosas al piso cuando comenzaron a grabar los hechos. Cuando uno de los jóvenes que pasaba por el lugar consulta al personal policial de porque la estaban forcejeando. Le solicitaron que se fuera del lugar.

Los efectivos policiales solicitaron refuerzos y los llevaron detenidos. Dejaron a la hija de la pareja con la novia de otro joven que se acercó como testigo. Él también fue detenido. La joven que quedó al resguardo de la niña luego de dos horas pudo comunicarse con un familiar para entregar a la niña.

S. contó que la novia del testigo se enteró por casualidad de quién era la tía de la nena. “Tranquilamente mi hija pudo estar ocho horas con un desconocido” y agregó que, la situación generó traumas en la menor de cinco años, “no quiere salir a la vereda, tiene miedo, llora. Entre cinco policías me la arrancaron de los brazos”.

El comisario Montero de la comisaría 24 comentó que el procedimiento fue un procedimiento común el que realizaron. Dijo “actuamos y procedimos de acuerdo a la norma vigente, procedimos a la requisa de esta manera porque la persona no se quiso identificar. Dos chicos de la nada saltaron en defensa de la señora”.

Además, comentó que “en ningún momento exhibió el carnet que luego dijo poseer. Se mostró completamente reacia hacia el personal policial. Fueron detenidos por unas horas, luego los examinó el médico y fueron dejados en libertad. Nosotros recibimos violencia por parte de ellos, tampoco en ningún momento dijeron que era su hija”.

También se llevaron al testigo detenido

Los transeúntes que pasaban por el lugar pedían que la situación parara. Pero los policías continuaban con el procedimiento tratando de despejar la situación.

Franco Agustín Cáceres uno de los testigos que también fue detenido. Contó que a él lo sacaron de la casa de la novia. Le rompieron la puerta con un caño de pileta.

Dijo que “cuando veo que quieren reducir a Santiago, entró corriendo a la casa de de mi suegra. Mi novia vive al fondo, en ese trayecto me muerde el pitbull de mi suegra en el abdomen. Los policías entraron a la casa, rompieron la puerta para sacarme porque no quería salir porque no hice nada malo. Solo estaba defendiendo a la chica, les decía que no la toquen”.

También comentó que “no me brindaron asistencia médica cuando estaba en el calabozo. Me llevaron a otra comisaría para que me vea el médico de ahí, pero no me dieron nada para curarme la mordida”.

Además, comentó que cuando le dieron la libertad fue personal de la fiscalía a hablar con la policía, para que se acercara a realizar la denuncia. Dijo que “fui con mi señora y no dijeron que nos tomaban los datos y que nos llamaban para tomar la denuncia, nunca nos llamaron. Tampoco me dan respuesta de lo que rompieron en la casa de mi novia, nos dejaron sin puerta y nadie se hace cargo”.