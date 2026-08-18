Buscan llevar a juicio a otros dos imputados por el homicidio culposo de un estudiante en Bariloche

Luego de acordar en juicio abreviado la responsabilidad y condena por homicidio culposo en el caso de un estudiante que viajó a Bariloche en 2022, se enfermó de gravedad y murió a los pocos días, el fiscal Martín Lozada procuró avanzar hoy en el control de acusación contra un enfermero y un coordinador que trabajaba para la empresa que trasladó al grupo, pero chocó contra la férrea oposición de las dos abogadas defensoras, que pidieron el sobreseimiento de ambos imputados.

La jueza de Garantías Romina Martini efectuó varias preguntas a las partes para conocer más detalles antes de definir si abre camino al juicio oral, pero ante la complejidad del caso dejó la audiencia en suspenso con un cuarto intermedio y dará a conocer su decisión en el plazo de “tres días hábiles”.

El fiscal Lozada recordó que el joven Tomás Octavo, oriundo de San Justo, falleció el 25 de octubre de 2022 en una clínica de Buenos Aires debido a una “falla multiorgánica”, a la que definió como “el resultado previsible de una cadena de negligencias y omisiones al deber de cuidado”. Durante su estadía en Bariloche el joven presentó durante varios días un cuadro de fiebre con agudos dolores de estómago y de garganta, sin recibir tratamiento adecuado. La médica que lo atendió en Buenos Aires, Ana Carlín, también cometió errores en el abordaje terapéutico y hace tres meses aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación profesional.

El fiscal intentó hoy avanzar con el control de acusación contra Néstor Ocampo, quien se desempeñaba como enfermero en el hotel donde se alojó Octavo, y contra el coordinador asignado por la firma Traveldance, Diego Cañete. Dijo que ambos violaron sus deberes de cuidado y su “posición de garantes” sobre la salud e integridad física del estudiante.

Lozada agregó que solo le suministraron paracetamol y luego otro medicamento inyectable, pero que hubo “omisión de atención médica”, lo cual resultó crucial, porque el estado de Octavo se agravó día tras día y una intervención oportuna “podría haber cambiado el curso de la enfermedad”. Lozada dijo que tenía como prueba para ofrecer una pericia forense que “resulta categórica” sobre los errores incurridos, además de testimonios grabados de otros estudiantes y de madres que acompañaron al grupo, más documentación sobre el tratamiento aplicado en Buenos Aires y comunicaciones mantenidas por Octavo con su familia.

Esas pruebas, según el fiscal, serían desplegadas en un eventual juicio oral contra Cañete y Ocampo, pero ya no es seguro que el proceso desemboque en esa instancia porque la defensora oficial, que representa al enfermero, Natalia Araya, y la del coordinador, Sofía Sanjurjo, rechazaron una tras otra el control de acusación, señalaron “numerosas deficiencias” en el argumento desplegado por el fiscal y pidieron la absolución de sus defendidos.

Una serie de equívocos fatales que subrayó la querella

También tuvo su momento en la audiencia de hoy la abogada querellantef Nadina Moreda, quien representa a los padres del joven fallecido y adhirió a la descripción de los hechos y al pedido formulado por la fiscalía. Dijo para graficar la cadena de equívocos fatales -y a modo de ejemplo- que el enfermero Ocampo no tiene título de médico pero era presentado a los estudiantes como “el doc”.

Araya dijo que la acusación es “difusa”, y que no hay nexo de causalidad entre la actuación de su defendido y la muerte de Octavo. Agregó que tampoco hay pruebas directas y claras “salvo un allanamiento”, y refirió que no existe una ley o un contrato de donde surja “la posición de garante” que la fiscalía le atribuye al enfermero. Recordó que durante su estadía en Bariloche Octavo fue atendido por un médico “que no lo derivó” y que fue sobreseído en una etapa anterior. La abogada Sanjurjo también cuestionó con severidad la pretensión sancionatoria contra su defendido y dijo que no tenía la responsabilidad de cuidado que le atribuyen.

El enfermero imputado reside actualmente en Santa Fe y quien ofició como coordinador tiene domicilio en Ezeiza. Ambos participaron de la audiencia conectados en forma virtual.

La jueza Martini pidió algunas aclaraciones, pero no resolvió en el momento y dijo que se tomará el tiempo que le concede el Código para comunicar en 72 horas si habilita la continuidad del proceso penal.