Caso De Piano: declaró su esposa y un amigo

Hace minutos finalizó la última jornada de testigos del caso De Piano, en la que declararon la esposa del imputado y un amigo.

El primero que brindó su testimonio fue un amigo de Las Grutas, al que llamó un rato antes de que saliera de su casa y se produzca el choque que terminó con la muerte de Claudia Segura.

El hombre dijo que lo notó “raro”, “reiterativo” y que le dijo que al otro día lo iba a ir a visitar.

Luego fue el turno de la esposa de De Piano. La mujer relató que ese día ella se fue a trabajar y De Piano se quedó en su casa porque no se sentía bien anímicamente.

Relató que ella lo llamó un rato después para ver como estaba y él le dijo que esta “triste”, “sufriendo por todo”.

“Después me llamó él y me dijo ‘Romi vení, no se qué pasó...”, agregó.

La esposa del imputado contó que De Piano nunca tomaba alcohol en su casa durante la semana, que no le gustaba el vino y que nunca había podido hacer el duelo por la muerte de su padre a pesar de que, al momento del hecho, ya habían pasado un par de año de su fallecimiento.