Comenzó el juicio contra policías acusados de cazar guanacos durante el aislamiento

Esta mañana se realizó la primera jornada de juicio contra tres personas, dos empleados policiales y una retirada de la fuerza, ya que se les detectaron piezas faenadas de la especie protegida denominada guanaco.

El hecho habría ocurrido en plena vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en 2020. “El 13 de septiembre de ese año personal policial del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba y de la Dirección de Fauna de la provincia, alrededor de las 10 de la noche identificaron dos hombres y una mujer mientras realizaban un procedimiento de rutina”, explicó el fiscal del caso en su alegato de apertura.

“Se habrían encontrado en el interior del baúl de uno de los autos en que se movilizaban, dos paletas delanteras, dos cuartos traseros, una carcasa y un corazón de la especie lama guanicoe, guanaco”, describió la fiscalía.

“Además se les secuestraron dos armas de fuego largas, un cuchillo de 25 cm de hoja, otro de 15 cm., ambos con rastros simil sangre. Así mismo, se secuestraron las armas reglamentarias de dos de los tres empleados policiales, específicamente de quienes forman actualmente parte de la policía rionegrina”.

La calificación legal esgrimida por la fiscalía es la de infracción de la Ley de conservación de la fauna silvestre N°22.421, también la infracción a la Ley provincial N°2056 de fauna silvestre y la Resolución 041/2020 de la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y cambio Climático de la provincia de Río Negro. Además se les imputó la infracción al Artículo 205.

La defensa particular de los imputados ofrecieron una reparación económica que fue rechazada por la fiscalía, como el representante de la Fiscalía de Estado y el juez interviniente.

Puntualmente se sostuvo que no era el momento procesal para realizarla, pero además que los imputados son empleados policiales que al momento del hecho “debían hacer cumplir la ley y permitir un beneficio en estas circunstancias es contradictorio. Además esta audiencia es para tratar el delito de infracción de fauna silvestre, las personas se movilizaron con armas e intentaron además de incumplir la cuarentena, trasladar un guanaco ya faenado. Así mismo no debemos olvidar la Instrucción 4 del Procurador General que no nos permite a los fiscales aplicar ningún tipo beneficio en el marco de este delito”, explicó el fiscal del caso.

Hoy se escucharon los testimonios de los dos guardafaunas que intervinieron, también de quien ocupaba el cargo de Secretario de la Dirección de fauna de la Provincia, personal policial, entre otros.