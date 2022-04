Con más de 40 testigos, llega a juicio la toma de la Universidad de Río Negro en Roca

Las ocho integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), seis estudiantes y dos docentes, procesadas por «usurpación y coacción agravada» se sentarán este 11 de mayo en el banquillo de acusados de los tribunales federales de Roca.

Fue en el desalojo de Gendarmería el 10 de diciembre de 2018 tras tres meses de toma en la sede Alto Valle de esa universidad cuando fueron detenidas y posteriormente imputadas. Una de las procesadas es Victoria Naffa, quien era docente de esa institución y es una de las abogadas defensoras.

La fecha pautada de inicio del juicio oral es el próximo 11 de mayo y se estima que serán seis audiencias en total, previstas para el 11, 12, 19, 23, 24 y 26 de mayo.

Como defensora, Naffa dialogó con RIO NEGRO y adelantó que pasarán más de 40 testigos por las audiencias, de los cuales 22 fueron aportados desde la defensa. «La mayoría de los testigos de la fiscalía son autoridades o trabajadores de la universidad», apuntó.

Por otro lado, la abogada explicó que hasta el día de la fecha se desconoce quien va a llevar adelante la acusación en el juicio.

«La universidad Nacional de Río Negro no está constituida en querellante y la acusación esta en manos de la fiscalía; pero al día de la fecha no sabemos bien quien esta a cargo de la fiscalía de el Tribunal Oral Federal porque han habido muchas licencias y subrogancias, cambios que no sabemos a que se deben», dijo.

«Denunciamos que la causa está llena de irregularidades», lanzó Naffa y agregó que hubo actitudes «persecutorias» durante la instrucción que llevó adelante el juez Hugo Greca.

La causa llega a juicio con la calificación legal «usurpación en concurso ideal con coacción agravada», lo cual implicaría una pena mínima de cinco años de prisión efectiva.

Además, consultada sobre otros juicios de este tipo la abogada dijo que no hay antecedentes en el país. «Es el primer juicio que llega a esta instancia de juicio oral (en universidades nacionales)».

Piden la absolución

Hace algunas semanas, un grupo de personas y organizaciones sociales denominada «Asamblea Interclaustro UNRN» comenzó a reunirse para pedir la absolución de las estudiantes y docentes; y convocaron a movilizarse en el inicio del juicio.

El próximo 4 de mayo convocarán a una conferencia de prensa y el mismo 11 ,marcharán hacia el juzgado federal, en San Martín y España.

Desde la asamblea, explicaron que el 11 de mayo no solo marcharán en Roca, sino a nivel nacional ya que también está próximo a realizarse un juicio a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en el mismo contexto, acusados de «usurpación».

«La de Río Negro y la de Córdoba fueron las dos tomas criminalizadas de las 50 tomas que hubo en 2018, en el marco de las protestas contra el presupuesto macrista», aseveró Naffa.