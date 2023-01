Crimen de Gatica: la familia y la querella aseguran que los policías acusados trataron de desviar la investigación

El abogado querellante de la familia de Jorge Gatica (36) manifestó que la policía aportó datos erróneos durante la investigación preliminar y que el objetivo fue crear otras hipótesis sobre las causas de la muerte. “Se les fue cayendo esta coartada”, dijo el abogado querellante, Rubén Antiguala.

Esta mañana el abogado querellante, Rubén Antiguala dio declaraciones en las que acusó a la fuerza policial por intentar desviar la investigación. Dijo que a partir de la detención de Jorge Gatica, y posterior a su muerte, la policía de Río Negro brindó escaza información sobre la detención a los medios, incluso omitió informar al Ministerio Publico Fiscal (MPF) de Cipolletti acerca del procedimiento.

Durante las primeras horas del día martes trascendieron diferentes versiones a cómo se produjo el fallecimiento de Gatica: primero se habló de un suicidio, de un paro cardiorrespiratorio, de un linchamiento por vecinos y de la pelea con otro interno, pero según pasaron los días, la justicia logro determinar que los policías que se encontraban de guardia en la comisaria fueron quienes le proporcionaron los golpes a Gatica y causaron la muerte.

Los policías señalados por la fiscalía son cuatro hombres y una mujer; Gastón Moraga, Walter Carrizo, Jorge Sosa, Alcides Quintrel y Andrea del Carmen Henríquez. El más complicado por el crimen es Sosa, ya que la sargento primero Andrea Henríquez declaró que él estaba sobre la víctima apretándolo con la rodilla en la zona del pecho.

La querella y la familia aseguran que en las primeras entrevistas que realizaron con la intervención de los fiscales Juan Pablo Escalada y Oscar Cid, “los policías dijeron otra cosa, se entiende que quisieron dar un entorpecimiento de la causa. Hay declaraciones que lo demuestran, no aportaron para que se esclarezca, sino que buscaron avanzar en otras líneas. A la policía se les fue cayendo la coartada o versión de la institución policial para decirle a los medios, y esto es desviar la investigación”, aseguró Antiguala.

Este punto fue determinante para que la querella se opusiera a la libertad de los acusados, y por ello la jueza dictó cuatro meses de prisión preventiva para los cinco acusados para evitar entorpecer la investigación y para resguardar a los testigos del hecho.

«Todos los policías son responsables»

El abogado, Rubén Antiguala expresó que todos los policías que se encontraban esa noche de guardia son los responsables del asesinado de Gatica. “Todos son partícipes, todos cerraron la boca para que esto pase. Desde la jefa hasta el puesto más chico”, manifestó.

También, cuestionó el accionar de los jefes de la unidad. “Por qué no le avisaron al MPF que había una persona detenida. O por qué si vieron como Sosa le estaba pegando a Gatica no le dijeron al MPF lo que estaba pasando». El abogado señaló que «hay un encubrimiento, y que estos son procedimientos de rutina que se hacen a diario, y es tan común para ellos que no denuncian. Es por esto que muchas veces ocurren muertes dudosas o sin resolver, sobre todo en esa comisaría que tuvo policías condenados”, manifestó

Las pistas que llevaron al abogado a apuntar en contra de los efectivos policiales de la unidad, fueron los registros en el hospital. Según el abogado, existen dos ingresos de Gatica a la guardia del hospital. El primer traslado ocurrió a las 10:30, allí le realizaron un certificado médico que informaba que tenía un trauma facial y dolor en el cuerpo. La médica manifestó que las heridas «no necesitaron mayores tratamientos, ni requerían de las intervenciones de otros profesionales”, por lo tanto, fue trasladado a la comisaría 45.

A las 00:20 Gatica fue trasladado desde la dependencia policial sin vida al hospital, según dejó asentado la médica de guardia, “llegó sin signos vitales», y tenía más de 50 golpes en su cuerpo.

El abogado manifestó que la primera intervención en el hospital se realizó porque el médico policial no estaba ejerciendo ese día, y que luego de la muerte la doctora de la guardia no pudo realizar el certificado de defunción porque no tenía los datos de Gatica, y que quien realizo el certificado fue el médico forense cuando se realizó la autopsia.

Otro punto que permitió avanzar en esta teoría de que la policía fue la responsable de la muerte, fue el estado del cuerpo; “estaba machucado, el torso, manos, costillas y testículos estaban lastimados. La autopsia preliminar determinó que falleció de una hemorragia interna por fractura de costillas. Le pegaron tanto, no sé si patadas o piñas y fracturaron la costilla, está pinchó el hígado y produjo la hemorragia”, indicó.

Analizan las declaraciones de los policías

Ahora el abogado, buscará avanzar sobre las declaraciones que emitieron los policías durante la audiencia del día sábado. En este punto, se refirió a que hay datos que deben aclarar con la fiscalía, ya que según la declaración de uno de los policías de apellido Moraga hubo más personas involucradas. “Cuando Moraga declaró, introdujo más personas en este caso. Eso nosotros no lo teníamos comprendido y si fue así vamos pedir testimonial de esos policías”, indicó.

Por ahora la querella y la familia de Gatica cuenta con cuatro declaraciones de testigos comunes y las declaraciones de los policías que declararon el sábado, pero tanto, la familia como la querella sostienen la teoría de la violencia institucional.

Ahora la investigación preliminar de la fiscalía y la querella buscará determinar lo que realmente pasó; y una vez que se compruebe la responsabilidad de la fuerza policial, avanzarán a un futuro juicio por jurados, con una pena de prisión perpetua. “No digo que los cinco la tendrán, pero hoy los cinco tienen esa calificación hasta que el día de mañana se vean los atenuantes de cada uno, si los hay”, finalizó Antiguala.

La familia de la víctima se presentó como querellante con el patrocionio de Diego Vázquez y Rubén Antiguala. Los imputados designaron como defensores a Michel Rischmann, Federico Diorio, Damián Torres, Marcelo Caraballo y Diego Quiroz.

