Desesperada búsqueda de dos jóvenes que viajaron de mochileras desde Viedma a Neuquén

Dos jóvenes decidieron viajar de mochileras desde Viedma hacia Neuquén. Sin embargo, desde el miércoles perdieron comunicación con su familia y crece la preocupación. Según su último contacto, se encontraban en Junín de los Andes.

Se trata de Catherine Pineda de 22 años y Melissa Díaz de 23. Ambas jóvenes no poseen señal en sus teléfonos y perdieron el contacto con sus familiares hace cuatro días.

Ruth Baliente, mamá de Catherine, dialogó con Diario RÍO NEGRO y dio detalles acerca del viaje que realizaron. «Ellas salieron el 15 de enero desde Viedma, haciendo parada en Choele Choel y siguieron por el Valle», describió. Según comentó, este trayecto lo realizaron en colectivo.

Sin embargo, «la última comunicación fue el miércoles desde Junín de los Andes, (Catherine) se comunicó a las 16, la otra chica lo hizo a las 20.30 con su madre«, explicó Baliente.

Familiares difundieron la búsqueda en redes sociales.

Y detalló cuál podría ser su destino, «tenían intención de seguir hasta el lago Traful, hacia el Pichi Traful, eso fue lo último que supimos de ellas», comentó.

Agregó que «a partir de que estuvieron en Junín (de los Andes), no hubo respuesta, no le llegaban los mensajes, los teléfonos daban apagado, no sabemos si han llegado«.

Desesperada búsqueda de dos mochileras en Neuquén: sus familiares ya realizaron la denuncia

La madre de Catherine aseguró que ya realizaron la denuncia sobre su desaparición: «la denuncia está hecha, la hicimos en la comisaría y hoy nos llamaron de la fiscalía, mañana a las 10 nos recibe la fiscal».

Con respecto a la forma en la que se trasladaban, describió que «por lo que me contaba la otra mamá es que se manejaban a dedo, no se sabe a ciencia cierta, me llegan mensajes de que las vieron, no hay nada certero, y ellas en ese último mensaje dijeron que estaban con un amigo«.

Sobre sus características físicas, explicó que «son de contextura chica, delgada, Melissa tiene un flequillo llamativo, ambas tienen piercing, mi hija tiene en la nariz. Además, tiene un mechón blanco muy llamativo en el frente»

Además, adelantó un dato sobre su posible próximo paradero, «no tenían fecha de regreso a Viedma, una amiga de ellas se comunicó y (Catherine) le dijo que tenían planes de encontrarse esta semana en Bariloche cuando salían de (Villa) Traful, tenemos las esperanzas de que lleguen».